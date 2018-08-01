Как малому бизнесу стать цифровым

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Цифровые технологии повсеместно меняют бизнес-процессы. Особенно важна цифровизация для малого бизнеса. Если он не привязан к конкретному месту, как, например, пункт ремонта обуви, парикмахерская или ателье, а продает товары или услуги, не зависящие от местоположения, ему прямая дорога в онлайн. Он может взаимодействовать с клиентами и сотрудниками через программное обеспечение и облачные системы. Современные технологии откроют малому предприятию новые каналы продаж, помогут анализировать потребителей, быстро переводить и получать платежи и даже получать кредиты в банках. Как малому бизнесу переформатировать свои процессы, чтобы идти в ногу со временем?

1. Научитесь продвигать себя в интернете. Это один из самых эффективных каналов рекламы. Конкретных инструментов множество: контекстная реклама, профессиональные ресурсы, тематические форумы, соцсети, работа с блогерами, каналы на YouTube. Например, можно настроить рекламную кампанию в соцсетях таким образом, чтобы объявление демонстрировалось только целевой аудитории – по полу, возрасту, месту жительства, интересам и т. п. Чем больше рекламодатель готов заплатить за клик, тем больший охват аудитории он получит.

2. Выбирайте технологичный банк. При выборе банка помимо стандартных требований (надежность, тарифы, операционные возможности и проч.) необходимо учитывать, насколько он способен обслуживать бизнес в эпоху цифровых технологий. Он должен обладать удобными онлайн-сервисами и требовать от клиентов минимум бумажных документов, он должен иметь приложения для смартфонов. В цифровом банке главную роль играют системы дистанционного обслуживания клиентов. Технологичный банк предоставляет функции быстрых взаиморасчетов между клиентами одного банка, моментального открытия счетов, а также информационные агрегаторы для клиентов. Все платежи, выставление счетов, принятие решений по кредитам должны происходить очень быстро.

3. Переведите сбор платежей в онлайн. Если ваш бизнес – не мастерская по ремонту обуви и не палатка с овощами и фруктами, а интернет-магазин, вы должны предложить клиентам удобные способы оплаты. Вы можете принимать платежи онлайн напрямую через банк, агрегатор платежей, электронные кошельки.