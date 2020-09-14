Семь стратегий реорганизации в кризис

Семь стратегий реорганизации в кризисПандемия COVID-19 принудила бесчисленное множество компаний начать быструю реорганизацию
Чтобы понять, каковы причины успеха или провала кризисной реорганизации (далее КР), мы проанализировали базу данных, собранную Quartz Associates и HBR, – истории более чем 2500 реорганизаций. Оказалось, что КР приносят пользу лишь в 2/3 случаев, в 19% случаев попросту вредят компаниям и только в 8% случаев достигают всех целей, намеченных при их планировании.
Что руководители компаний могут сделать, чтобы повысить шансы на успех?
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