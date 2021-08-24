«Роснефть» объявила о планах по рекордным дивидендам за полугодие

Это рекордный показатель за всю историю выплаты компанией промежуточных дивидендов (с 2017 г.). За I полугодие 2017 г. компания направила на промежуточные дивиденды 40,6 млрд руб. (3,83 руб. на акцию), в 2018 г. — 154,5 млрд руб. (14,58 руб.), в 2019 г. — 162,6 млрд руб. (15,34 руб.). В 2020 г. компания отказалась от выплаты промежуточных дивидендов в связи с пандемией, но заплатила по итогам всего года 73,5 млрд руб., или 6,94 руб. на акцию. Таким образом, размер дивиденда за I полугодие 2021 г. в 2,6 раза больше показателя за весь прошлый год.