«Роснефть» объявила о планах по рекордным дивидендам за полугодие

«Роснефть» объявила о планах по рекордным дивидендам за полугодиеПо итогам 2021 г. дивидендная доходность акций компании может превысить 10%, считают эксперты
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 г. в размере 191 млрд руб., или 18,03 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.
Это рекордный показатель за всю историю выплаты компанией промежуточных дивидендов (с 2017 г.). За I полугодие 2017 г. компания направила на промежуточные дивиденды 40,6 млрд руб. (3,83 руб. на акцию), в 2018 г. — 154,5 млрд руб. (14,58 руб.), в 2019 г. — 162,6 млрд руб. (15,34 руб.). В 2020 г. компания отказалась от выплаты промежуточных дивидендов в связи с пандемией, но заплатила по итогам всего года 73,5 млрд руб., или 6,94 руб. на акцию. Таким образом, размер дивиденда за I полугодие 2021 г. в 2,6 раза больше показателя за весь прошлый год.
Компания перешла на выплату в виде дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО в 2017 г. В I полугодии 2021 г. компания получила рекордную чистую прибыль: 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 39,6% — до 3,9 трлн руб. на фоне роста цен на нефть и объемов добычи в рамках пересмотренного соглашения ОПЕК+. Показатель EBITDA в январе – июне составил 1,02 трлн руб., увеличившись по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. По прогнозу Bloomberg, EBITDA «Роснефти» по итогам 2021 г. может вырасти на 80% с 1,2 трлн руб. в 2020 г.
Удельные операционные затраты в первом полугодии по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизились на 10,3% и составили $2,6 на баррель нефтяного эквивалента, сообщала «Роснефть». Мультипликатор чистый долг/EBITDA в долларовом выражении с начала года уменьшился почти на треть — до 1,7х. «Сильные финансовые результаты за первое полугодие 2021 г. формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам года», — комментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Дивидендная доходность акций «Роснефти» по итогам 2021 г. может превысить 10%, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он напомнил, что коэффициент выплат в размере 50% от чистой прибыли является одним из самых высоких в отрасли и способствует росту капитализации компании. «С декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций выросла более чем на 85%», — сказал он.
Среди важных факторов роста стоимости акций снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, растущие объемы добычи нефти, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, а также реализация нефтяного проекта «Восток Ойл», добавил эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин.
С начала года акции «Роснефти» подорожали почти на 25% — до 540 руб. за ценную бумагу. В начале июля июля стоимость ценных бумаг компании достигала рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 руб. за ценную бумагу.
В июле американский инвестбанк Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14% — с $9,2 до $10,5 за бумагу — на фоне восстановления цен на нефть и увеличения долгосрочного прогноза средней цены на нефть с $50 до $60 за баррель. До него Bank of America Merrill Lynch в рамках пересмотра целевых цен нефтегазового сектора также повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 10% до $9,9.
В мае Райффайзенбанк повысил целевую стоимость акций «Роснефти» на 62% — с 500 до 810 руб. за бумагу. В начале апреля Газпромбанк повысил прогноз по котировкам на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу. Банк указывал, что акции «Роснефти» обладают существенным потенциалом роста за счет реализации проекта «Восток Ойл».