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«Роснефть» в 2021 году может вернуться к выплате промежуточных дивидендов

По итогам первого полугодия они могут составить около 18 рублей на акцию, говорят аналитики
Анна Подлинова
У «Роснефти» восстановилась маржа переработки нефти на российском рынке, и она превышает соответствующий показатель по Европе /Андрей Гордеев / Ведомости

Чистая прибыль за первое полугодие 2021 г., которая в 2,6 раза превысила уровень всего 2020 года, «создает основу для промежуточного дивиденда за текущий год», заявил в ходе телеконференции 13 августа первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. По его словам, в ближайшее время совет директоров рассмотрит этот вопрос.

Чистая прибыль «Роснефти» за первое полугодие составила 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее – это лучший показатель в истории компании за первое полугодие. Во II квартале 2021 г. чистая прибыль, приходящаяся на акционеров «Роснефти», составила 233 млрд руб., увеличившись на 56% по сравнению с I кварталом благодаря высокой базовой рентабельности и снижению чистых финансовых расходов, пояснил Касимиро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных