«Роснефть» в 2021 году может вернуться к выплате промежуточных дивидендов

Чистая прибыль за первое полугодие 2021 г., которая в 2,6 раза превысила уровень всего 2020 года, «создает основу для промежуточного дивиденда за текущий год», заявил в ходе телеконференции 13 августа первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. По его словам, в ближайшее время совет директоров рассмотрит этот вопрос.