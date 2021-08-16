«Роснефть» в 2021 году может вернуться к выплате промежуточных дивидендов

«Роснефть» в 2021 году может вернуться к выплате промежуточных дивидендовПо итогам первого полугодия они могут составить около 18 рублей на акцию, говорят аналитики
Чистая прибыль за первое полугодие 2021 г., которая в 2,6 раза превысила уровень всего 2020 года, «создает основу для промежуточного дивиденда за текущий год», заявил в ходе телеконференции 13 августа первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. По его словам, в ближайшее время совет директоров рассмотрит этот вопрос.
Чистая прибыль «Роснефти» за первое полугодие составила 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее – это лучший показатель в истории компании за первое полугодие. Во II квартале 2021 г. чистая прибыль, приходящаяся на акционеров «Роснефти», составила 233 млрд руб., увеличившись на 56% по сравнению с I кварталом благодаря высокой базовой рентабельности и снижению чистых финансовых расходов, пояснил Касимиро.