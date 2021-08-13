«Роснефть» увеличила квартальную прибыль почти в шесть раз

Прибыль компании за первое полугодие составила 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее. Полугодовая выручка увеличилась на 39% до 3,82 трлн руб. Показатель EBITDA в январе-июне составил 1,02 трлн руб., увеличившись по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. Свободный денежный поток в первом полугодии вырос в 2,5 раза до 505 млрд руб., объем капитальных затрат вырос на 25,9% и составил 462 млрд руб. Рост капитальных затрат в основном связан с реализацией проекта «Восток ойл» и наращиванием объемов бурения «РН-Юганскнефтегаз», пояснили в компании.