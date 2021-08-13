«Роснефть» увеличила квартальную прибыль почти в шесть раз

«Роснефть» увеличила квартальную прибыль почти в шесть разПоказатель первого полугодия стал одним из самых высоких в истории компании
Чистая прибыль «Роснефти» выросла во II квартале 2021 г. в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 263 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО. Выручка в отчетном периоде выросла в 2 раза до 2,17 трлн руб., показатель EBITDA — более чем в 3,3 раза до 571 млрд руб.
Прибыль компании за первое полугодие составила 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее. Полугодовая выручка увеличилась на 39% до 3,82 трлн руб. Показатель EBITDA в январе-июне составил 1,02 трлн руб., увеличившись по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. Свободный денежный поток в первом полугодии вырос в 2,5 раза до 505 млрд руб., объем капитальных затрат вырос на 25,9% и составил 462 млрд руб. Рост капитальных затрат в основном связан с реализацией проекта «Восток ойл» и наращиванием объемов бурения «РН-Юганскнефтегаз», пояснили в компании.
Удельные операционные затраты в первом полугодии по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизились на 10,3% и составили $2,6 на баррель нефтяного эквивалента, указано в пресс-релизе «Роснефти». Мультипликатор чистый долг/EBITDA в долларовом выражении с начала года уменьшился почти на треть — до 1,7х.
«Роснефть» в первом полугодии получила один из самых высоких в своей истории показателей чистой прибыли на фоне восстановления цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке, а также за счет операционной и производственной эффективности, прокомментировал главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.
«Сильные финансовые результаты за первое полугодие 2021 г. формируют солидную основу для выплат промежуточных дивидендов и значительного роста суммарных выплат по итогам года», — сказал он. Сечин напомнил, что в июле «Роснефть» досрочно завершила выплату дивидендов за 2020 г. на общую сумму 73,5 млрд руб.
Чистая прибыль оказалась на 3,5% выше консенсус-прогноза «Интерфакса», в котором ожидался показатель на уровне 225 млрд руб. В долларовом выражении показатель чистой прибыли ($5,1 млрд) за первое полугодие выше, чем у таких мейджоров, как Chevron и Equinor.
Рост финансовых показателей «Роснефти» обеспечили как восстановление спроса и цен на нефть, так и смягчение ограничений по добыче нефти ОПЕК+, считает аналитик по нефтегазовому сектору «Атона» Анна Кишмария. По ее словам, смягчение ограничений ОПЕК+ привело к росту добычи жидких углеводородов на 5,1% квартал к кварталу.
«Отдельно отметим хорошие показатели по добыче газа (+7,3% квартал к кварталу), во многом благодаря росту добычи на “Роспане” в результате запуска первого пускового комплекса установки комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка», — отметила Кишмария.
По её словам, «Роснефть» также показала рост рентабельности сегмента downstream, что поддерживает финансовые результаты компании. «Мы оцениваем результаты за II квартал умеренно позитивно и, учитывая текущие макроусловия, ожидаем хорошей динамики также и во втором полугодии 2021 г.», — заключила она.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, «Роснефть» представила «ожидаемо сильные финансовые результаты». Рост ключевых финансовых метрик обусловлен увеличением объемов добычи во II квартале и ростом цены на нефть в рублях, заметил он. Позитивное влияние на показатель EBITDA оказал рост обратного акциза на 80% квартал к кварталу, уточнил аналитик. «При сохранении текущих цен на нефть во втором полугодии финансовые показатели «Роснефти» ожидаются сильными, но сохранить высокие темпы роста вряд ли получится, так как скажется эффект высокой базы первого полугодия 2020 г.», — заключил он.