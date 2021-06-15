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«Роснефть» запустила сервис дорожных аптек на АЗС

Увеличение сегмента непрофильных товаров, продаваемых на АЗС, наблюдается во всем мире, говорят эксперты
Анна Подлинова Матвей Катков
«Роснефть» является оператором самой большой розничной сети на территории России (около 3000 заправок) /Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» запустила сервис дорожных аптек «Аптека авто» на базе автозаправочных станций, где будут продаваться безрецептурные лекарства и нелекарственные препараты, сообщили «Ведомостям» в компании. Сейчас сервис запущен в пилотном режиме на двух АЗС в Санкт-Петербурге, а в ближайшее время будет доступен еще на двух АЗС в Ленинградской области, уточнили в «Роснефти». Проект реализуется совместно с федеральной аптечной сетью «Алоэ» (более 300 аптек). Для этого в торговых залах АЗС прошла реконструкция с учетом требований, предъявляемых к оборудованию, условиям хранения и продаже лекарственных препаратов. 

«Открытие сети дорожных аптек позволяет не только расширить перечень предоставляемых АЗС «Роснефти» услуг и товаров, но также способствует поддержанию здоровья населения, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации», – передала «Ведомостям» через пресс-службу вице-президент по розничному бизнесу «Роснефти» Аврил Конрой. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных