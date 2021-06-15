«Роснефть» запустила сервис дорожных аптек на АЗС

«Роснефть» запустила сервис дорожных аптек на АЗСУвеличение сегмента непрофильных товаров, продаваемых на АЗС, наблюдается во всем мире, говорят эксперты
«Роснефть» запустила сервис дорожных аптек «Аптека авто» на базе автозаправочных станций, где будут продаваться безрецептурные лекарства и нелекарственные препараты, сообщили «Ведомостям» в компании. Сейчас сервис запущен в пилотном режиме на двух АЗС в Санкт-Петербурге, а в ближайшее время будет доступен еще на двух АЗС в Ленинградской области, уточнили в «Роснефти». Проект реализуется совместно с федеральной аптечной сетью «Алоэ» (более 300 аптек). Для этого в торговых залах АЗС прошла реконструкция с учетом требований, предъявляемых к оборудованию, условиям хранения и продаже лекарственных препаратов.
«Открытие сети дорожных аптек позволяет не только расширить перечень предоставляемых АЗС «Роснефти» услуг и товаров, но также способствует поддержанию здоровья населения, что особенно актуально в условиях текущей эпидемиологической ситуации», – передала «Ведомостям» через пресс-службу вице-президент по розничному бизнесу «Роснефти» Аврил Конрой.