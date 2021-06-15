«Роснефть» запустила сервис дорожных аптек на АЗС

«Роснефть» запустила сервис дорожных аптек «Аптека авто» на базе автозаправочных станций, где будут продаваться безрецептурные лекарства и нелекарственные препараты, сообщили «Ведомостям» в компании. Сейчас сервис запущен в пилотном режиме на двух АЗС в Санкт-Петербурге, а в ближайшее время будет доступен еще на двух АЗС в Ленинградской области, уточнили в «Роснефти». Проект реализуется совместно с федеральной аптечной сетью «Алоэ» (более 300 аптек). Для этого в торговых залах АЗС прошла реконструкция с учетом требований, предъявляемых к оборудованию, условиям хранения и продаже лекарственных препаратов.