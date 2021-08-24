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Суд отклонил иск «Ренессанс кредита» к МТС о взыскании убытков из-за стоимости sms

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Ренессанс кредит» к российскому сотовому оператору МТС о взыскании убытков от завышения цен на sms, сообщает «Прайм». Согласно данным картотеки арбитражных дел, сумма иска составляла 74,995 млн руб.

Рассмотренный судом иск стал первым из серии аналогичных требований, поданных частными банками к российским сотовым операторам.

В августе 2018 г. ФАС возбудила дело в отношении МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов sms-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы, однако это требование не было исполнено.

В июне «Тинькофф банк» подал иск к «Мегафону» более чем на 677 млн руб. При этом 31 мая кредитная организация обратилась с требованием взыскать почти 437 млн руб. с «Вымпелкома», который владеет брендом «Билайн». А 29 марта Арбитражный суд зарегистрировал иск банка к МТС более чем на 1,1 млрд руб.

Ранее профильный Telegram-канал обнародовал исковое заявление «Тинькофф банка» к «Мегафону». Достоверность документа «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к кредитной организации. Из заявления следовало, что банк, по закону обязанный информировать своих клиентов о каждой операции с их средствами, заключил договоры на оказание услуг по sms-рассылкам с компаниями «Айдиджитал» и ОСК, работающими через оператора МТС. В итоге кредитная организация понесла убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги sms-рассылки, а также создания дискриминационных условий».

В начале апреля этого года иск против «Мегафона» и sms-агрегатора «Загрузка» из-за убытков, понесенных вследствие одностороннего повышения тарифов на sms-сообщения банка, подал «Ренессанс кредит». Сумма требований составила более 81 млн руб.

Ранее по теме: «Тинькофф банк» подал иск к «Мегафону»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных