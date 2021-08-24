Суд отклонил иск «Ренессанс кредита» к МТС о взыскании убытков из-за стоимости sms
Рассмотренный судом иск стал первым из серии аналогичных требований, поданных частными банками к российским сотовым операторам.
В августе 2018 г. ФАС возбудила дело в отношении МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов sms-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы, однако это требование не было исполнено.
В июне «Тинькофф банк» подал иск к «Мегафону» более чем на 677 млн руб. При этом 31 мая кредитная организация обратилась с требованием взыскать почти 437 млн руб. с «Вымпелкома», который владеет брендом «Билайн». А 29 марта Арбитражный суд зарегистрировал иск банка к МТС более чем на 1,1 млрд руб.
Ранее профильный Telegram-канал обнародовал исковое заявление «Тинькофф банка» к «Мегафону». Достоверность документа «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к кредитной организации. Из заявления следовало, что банк, по закону обязанный информировать своих клиентов о каждой операции с их средствами, заключил договоры на оказание услуг по sms-рассылкам с компаниями «Айдиджитал» и ОСК, работающими через оператора МТС. В итоге кредитная организация понесла убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги sms-рассылки, а также создания дискриминационных условий».
В начале апреля этого года иск против «Мегафона» и sms-агрегатора «Загрузка» из-за убытков, понесенных вследствие одностороннего повышения тарифов на sms-сообщения банка, подал «Ренессанс кредит». Сумма требований составила более 81 млн руб.