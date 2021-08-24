Суд отклонил иск «Ренессанс кредита» к МТС о взыскании убытков из-за стоимости sms

Ранее профильный Telegram-канал обнародовал исковое заявление «Тинькофф банка» к «Мегафону». Достоверность документа «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к кредитной организации. Из заявления следовало, что банк, по закону обязанный информировать своих клиентов о каждой операции с их средствами, заключил договоры на оказание услуг по sms-рассылкам с компаниями «Айдиджитал» и ОСК, работающими через оператора МТС. В итоге кредитная организация понесла убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги sms-рассылки, а также создания дискриминационных условий».