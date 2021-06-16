«Тинькофф банк» подал иск к «Мегафону»
Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Подробности иска в карточке не указаны.
«Это иск аналогичного характера, как в случае с другими мобильными операторами», — заявил «Ведомостям» представитель «Тинькофф банка». «Он связан с решением ФАС о завышенной стоимости SMS-рассылок для игроков рынка», — уточнил собеседник издания.
В «Мегафоне» прокомментировать иск отказались.
Тогда профильный Telegram-канал обнародовал исковое заявление «Тинькофф банка» к «Мегафону». Достоверность документа «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к кредитной организации. Из заявления следовало, что банк, по закону обязанный информировать своих клиентов о каждой операции с их средствами, заключил договоры на оказание услуг по SMS-рассылкам с компаниями «АйДиджитал» и «ОСК», работающих через оператора МТС. В итоге кредитная организация понесла убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги SMS-рассылки, а также создания дискриминационных условий».
Аналогичная ситуация, по данным того же канала, сложилась и с «Мегафоном». Так, «Тинькофф банк» сообщил, что оператор долгое время не исполнял предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства и вопреки требованиям повысил тарифы на SMS-рассылки, вследствие чего кредитная организация понесла убытки.
ФАС возбудила дело в отношении МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов SMS-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних в августе 2018 г. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы, однако это требование не было исполнено.
В начале апреля этого года иск против «Мегафона» и SMS-агрегатора «Загрузка» из-за убытков, понесенных вследствие одностороннего повышения тарифов на SMS-сообщения банка, подал «Ренессанс кредит». Сумма требований составила более 81 млн руб.