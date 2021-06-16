Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

«Тинькофф банк» подал иск к «Мегафону»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы 15 июня зарегистрировал иск «Тинькофф банка» к «Мегафону» более чем на 677 млн руб., следует из картотеки суда.

Третьим лицом по делу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Подробности иска в карточке не указаны.

«Это иск аналогичного характера, как в случае с другими мобильными операторами», — заявил «Ведомостям» представитель «Тинькофф банка». «Он связан с решением ФАС о завышенной стоимости SMS-рассылок для игроков рынка», — уточнил собеседник издания.

В «Мегафоне» прокомментировать иск отказались.

Это уже третий иск «Тинькофф банка» к операторам сотовой связи. Ранее, 31 мая, кредитная организация обратилась с требованием взыскать почти 437 млн руб. с «Вымпелкома», который владеет брендом «Билайн». А 29 марта Арбитражный суд зарегистрировал иск банка к МТС более чем на 1,1 млрд руб.

Тогда профильный Telegram-канал обнародовал исковое заявление «Тинькофф банка» к «Мегафону». Достоверность документа «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к кредитной организации. Из заявления следовало, что банк, по закону обязанный информировать своих клиентов о каждой операции с их средствами, заключил договоры на оказание услуг по SMS-рассылкам с компаниями «АйДиджитал» и «ОСК», работающих через оператора МТС. В итоге кредитная организация понесла убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги SMS-рассылки, а также создания дискриминационных условий».

Аналогичная ситуация, по данным того же канала, сложилась и с «Мегафоном». Так, «Тинькофф банк» сообщил, что оператор долгое время не исполнял предписание ФАС о прекращении нарушений антимонопольного законодательства и вопреки требованиям повысил тарифы на SMS-рассылки, вследствие чего кредитная организация понесла убытки.

ФАС возбудила дело в отношении МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов SMS-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних в августе 2018 г. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы, однако это требование не было исполнено.

В начале апреля этого года иск против «Мегафона» и SMS-агрегатора «Загрузка» из-за убытков, понесенных вследствие одностороннего повышения тарифов на SMS-сообщения банка, подал «Ренессанс кредит». Сумма требований составила более 81 млн руб.

Ранее по теме: «Тинькофф банк» подал иск к МТС на более чем 1 млрд рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных