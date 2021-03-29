«Тинькофф банк» подал иск к МТС на более чем 1 млрд рублей
Дело пока не принято к производству. Заявление было зарегистрировано 29 марта. Третьим лицом в нем указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Основания требований пока не раскрываются.
«Ведомости» направили запросы в «Тинькофф банк» и МТС.
Позже в профильном Telegram-канале было опубликовано исковое заявление «Тинькофф банка». Из него следует, что кредитная организация, по закону обязанная информировать своих клиентов о каждой операции с его средствами, заключила договоры на оказание услуг по смс-рассылкам с компаниями «АйДиджитал» и «ОСК», работающих через оператора МТС. В итоге банк понес убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки, а также создания дискриминационных условий». Достоверность содержания данного документа подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к банку.
Дело против МТС, а также «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов смс-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних было возбуждено ФАС в августе 2018 г. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы. «Однако противоправные действия МТС продолжились после вынесения ФАС России решения и предписания», — говорится в заявлении «Тинькофф банка».
В октябре издание The Bell со ссылкой на источники сообщило о планах МТС или МТС Банка, входящих в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, приобрести «Тинькофф банк». Сообщалось, что компания может «перебить» аналогичную сделку кредитной организации с «Яндексом», которая в итоге не состоялась.