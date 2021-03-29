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«Тинькофф банк» подал иск к МТС на более чем 1 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Тинькофф банка» к ПАО «Мобильные системы» (МТС) на 1,1 млрд руб., следует из картотеки суда.

Дело пока не принято к производству. Заявление было зарегистрировано 29 марта. Третьим лицом в нем указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Основания требований пока не раскрываются. 

«Ведомости» направили запросы в «Тинькофф банк» и МТС.

Позже в профильном Telegram-канале было опубликовано исковое заявление «Тинькофф банка». Из него следует, что кредитная организация, по закону обязанная информировать своих клиентов о каждой операции с его средствами, заключила договоры на оказание услуг по смс-рассылкам с компаниями «АйДиджитал» и «ОСК», работающих через оператора МТС. В итоге банк понес убытки в 1,02 млрд руб. вследствие злоупотребления МТС доминирующим положением «путем установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги смс-рассылки, а также создания дискриминационных условий». Достоверность содержания данного документа подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к банку.

Дело против МТС, а также «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 за неравный размер тарифов смс-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних было возбуждено ФАС в августе 2018 г. В итоге ведомство предписало операторам выравнять тарифы. «Однако противоправные действия МТС продолжились после вынесения ФАС России решения и предписания», — говорится в заявлении «Тинькофф банка».

В октябре издание The Bell со ссылкой на источники сообщило о планах МТС или МТС Банка, входящих в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, приобрести «Тинькофф банк». Сообщалось, что компания может «перебить» аналогичную сделку кредитной организации с «Яндексом», которая в итоге не состоялась.

Тогда представители банка и «Системы» от комментариев отказались. После того, как продажа «Тинькофф банка» IT-корпорации сорвалась, основатель TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков заявил, что кредитную организацию продавать не будут ни «Яндексу», ни МТС.

Ранее по теме: Владелец «Тинькофф банка» отказался от сделки с «Яндексом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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