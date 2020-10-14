The Bell сообщил о переговорах Тинькова с МТС по покупке «Тинькофф банка»
Сам Тиньков 4 октября написал в Instagram, что оценивает вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50.
По информации издания, «перебить» сделку с «Яндексом» может МТС или МТС Банк, входящие в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Финальных договоренностей, по данным издания, пока нет. О том, что МТС может стать потенциальным покупателем последние два дня писали некоторые профильные Telegram-каналы. Представитель «Системы» от комментариев отказался, в «Тинькофф-банке» поступили также.
Акции АФК «Система» на Московской бирже росли почти на 5%, депозитарные расписки TCS Group («Тинькофф») — более чем на 5% на сообщениях о возможных переговорах.
По состоянию на 18.45 мск акции АФК «Система» поднимались до 26,1 руб. за штуку (+4,51%), бумаги TCS Group Holding — до 1914,8 руб. за штуку (+3,09%).
По информации The Bell, деньги на покупку банка может занять Сбербанк. «Такая сделка рассматривалась в качестве варианта создания «мягкого консорциума» между госбанком, МТС и «Тинькофф банком», — пишет издание со ссылкой на слова источника.
Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст.
22 сентября TCS Group сообщила, что ведет ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.