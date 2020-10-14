Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

The Bell сообщил о переговорах Тинькова с МТС по покупке «Тинькофф банка»

Ведомости

Основной владелец TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков, который ранее объявил о сделке с «Яндексом», ведёт переговоры с другими возможными покупателями, сообщил The Bell со ссылкой на источники. 

Сам Тиньков 4 октября написал в Instagram, что оценивает вероятность сделки с «Яндексом» как 50/50.

По информации издания, «перебить» сделку с «Яндексом» может МТС или МТС Банк, входящие в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Финальных договоренностей, по данным издания, пока нет. О том, что МТС может стать потенциальным покупателем последние два дня писали некоторые профильные Telegram-каналы. Представитель «Системы» от комментариев отказался, в «Тинькофф-банке» поступили также. 

Акции АФК «Система» на Московской бирже росли почти на 5%, депозитарные расписки TCS Group («Тинькофф») — более чем на 5% на сообщениях о возможных переговорах.

По состоянию на 18.45 мск акции АФК «Система» поднимались до 26,1 руб. за штуку (+4,51%), бумаги TCS Group Holding — до 1914,8 руб. за штуку (+3,09%).

По информации The Bell, деньги на покупку банка может занять Сбербанк. «Такая сделка рассматривалась в качестве варианта создания «мягкого консорциума» между госбанком, МТС и «Тинькофф банком», — пишет издание со ссылкой на слова источника. 

Тиньков является основным владельцем TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»). В марте 2020 г. он передал права на 40,4% группы в семейный траст.

22 сентября TCS Group сообщила, что ведет ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны договорились о предварительном соглашении. Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами. Трасту семьи основателя компании Олега Тинькова сейчас принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту – 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении.

Ранее по теме: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных