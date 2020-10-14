The Bell сообщил о переговорах Тинькова с МТС по покупке «Тинькофф банка»

По информации издания, «перебить» сделку с «Яндексом» может МТС или МТС Банк, входящие в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Финальных договоренностей, по данным издания, пока нет. О том, что МТС может стать потенциальным покупателем последние два дня писали некоторые профильные Telegram-каналы. Представитель «Системы» от комментариев отказался, в «Тинькофф-банке» поступили также.