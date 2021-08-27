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В облачном сервисе Microsoft Azure найдена критическая уязвимость

Ведомости

Microsoft предупредила тысячи своих клиентов об обнаружении уязвимости в облачном сервисе Microsoft Azure, сообщает Reuters.

Об уязвимости предупредили специалисты по компьютерной безопасности из компании Wiz. По их словам, злоумышленники могут иметь возможность читать, изменять или даже удалять что-либо из базы данных Cosmos DB Microsoft Azure. При этом исследовательская группа из Wiz обнаружила, что она может получить доступ к ключам, контролирующим доступ к базам данных, хранящимся в тысячах компаний. 

Поскольку Microsoft не может изменить эти ключи самостоятельно, в четверг она отправила клиентам электронное письмо с просьбой создать новые. Как отметила Microsoft в письме клиентам, нет никаких доказательств того, что этой уязвимостью кто-то воспользовался. 

Согласно электронному письму, отправленному в Wiz, Microsoft согласилась заплатить компании $40 000 за обнаружение недостатка и сообщение о нем, передает агентство. Проблема была обнаружена 1 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных