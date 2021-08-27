СМИ узнали о предложении Берлина «Газпрому» продать оператора «Северного потока-2»

Соответствующая директива была введена в 2019 г., когда из-за наложенных на строительство газопровода санкций его строительство приостановилось и в итоге не уложилось в намеченные сроки, однако финансирование проекта уже было завершено до принятия документа. Поэтому в 2020 г. Nord Stream 2 AG обратилась в суд Дюссельдорфа с апелляцией на решение о распространении на магистраль действия директивы.