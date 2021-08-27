СМИ узнали о предложении Берлина «Газпрому» продать оператора «Северного потока-2»
Немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать Nord Stream 2 AG, компанию-оператора газопровода «Северный поток — 2», так как якобы только таким образом можно обойти ограничение мощности магистрали, связанное с действием обновленной газовой директивы Евросоюза. Об том сообщает Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.
Такой выход немецкие чиновники предложили «Газпрому», чтобы отделить оператора газопровода от материнской российской компании. Таким образом европейская газовая директива может быть формально выполнена без резервации половины мощностей под независимого поставщика.
Поэтому, по сведениям газеты, еще в июне Nord Stream 2 AG якобы предварительно подала в немецкое Федеральное сетевое агентство запрос на «сертификацию в качестве независимого транспортного оператора», то есть «отделение» от «Газпрома».
Ранее Nord Stream 2 AG не смогла оспорить в суде решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на трубопровод «Северный поток — 2». Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора. В Nord Stream 2 AG «Ведомостям» заявили, что это решение показывает «дискриминирующее влияние» обновленной газовой директивы ЕС.
Соответствующая директива была введена в 2019 г., когда из-за наложенных на строительство газопровода санкций его строительство приостановилось и в итоге не уложилось в намеченные сроки, однако финансирование проекта уже было завершено до принятия документа. Поэтому в 2020 г. Nord Stream 2 AG обратилась в суд Дюссельдорфа с апелляцией на решение о распространении на магистраль действия директивы.
Строительство первой нитки «Северного потока – 2» было завершено в июне, вторую должны закончить до конца августа, сообщал исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.