ОВК планирует увеличить поставки грузовых вагонов в Европу на 25% в 2022 году
Объединенная вагонная компания (ОВК) планирует увеличить объем поставок грузовых вагонов в Европу на 25% в 2022 г., сообщил журналистам в ходе международного железнодорожного форума «PRO//Движение.Экспо» гендиректор компании Тимофей Хряпов.
По его словам, в следующем году ОВК собирается довести объем поставок в Европу «как минимум до 500, потом дойти до 1000». Запланированный объем на этот год — 400 вагонов. Он напомнил, что сейчас компания также выполняет контракт на поставку 800 полувагонов для Монголии.
В 2020 г. ОВК построила 16 600 грузовых вагонов, что на 20% меньше показателя 2019 г. В 2021 г. ОВК планирует выпустить порядка 16 000 единиц, в 2022 г. — 19 000—19 500. Выручка компании в 2020 г. выросла на 23,5% до 79,6 млрд руб., чистый убыток составил 22 млрд руб.