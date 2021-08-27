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ОВК планирует увеличить поставки грузовых вагонов в Европу на 25% в 2022 году

Ведомости

Объединенная вагонная компания (ОВК) планирует увеличить объем поставок грузовых вагонов в Европу на 25% в 2022 г., сообщил журналистам в ходе международного железнодорожного форума «PRO//Движение.Экспо» гендиректор компании Тимофей Хряпов.

По его словам, в следующем году ОВК собирается довести объем поставок в Европу «как минимум до 500, потом дойти до 1000». Запланированный объем на этот год — 400 вагонов. Он напомнил, что сейчас компания также выполняет контракт на поставку 800 полувагонов для Монголии.

В 2020 г. ОВК построила 16 600 грузовых вагонов, что на 20% меньше показателя 2019 г. В 2021 г. ОВК планирует выпустить порядка 16 000 единиц, в 2022 г. — 19 000—19 500. Выручка компании в 2020 г. выросла на 23,5% до 79,6 млрд руб., чистый убыток составил 22 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных