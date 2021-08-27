ОВК планирует увеличить поставки грузовых вагонов в Европу на 25% в 2022 году

По его словам, в следующем году ОВК собирается довести объем поставок в Европу «как минимум до 500, потом дойти до 1000». Запланированный объем на этот год — 400 вагонов. Он напомнил, что сейчас компания также выполняет контракт на поставку 800 полувагонов для Монголии.