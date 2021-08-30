ФАС выдала предупреждение Apple за запрет информирования о разных способах оплаты

Согласно данным ведомства, оно получило заявления от пользователей устройств на платформе iOS и разработчиков приложений. Из жалоб следует, что иногда купить что-либо — например, электронную книгу — выгоднее на сайте продавца, а потом читать ее в приложении на iPhone или iPad после прохождения авторизации. Разница в цене обусловлена комиссией Apple на платежи в 15-30%. Однако правила компании запрещают разработчикам уведомлять потребителей о возможности приобрести товар дешевле. Это изложено в пункте 3.1 руководства по App Store, которому обязаны следовать создатели приложений.