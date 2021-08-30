ФАС выдала предупреждение Apple за запрет информирования о разных способах оплаты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Apple предупреждение в связи с введенным компанией запретом на размещение сведений для покупателей приложений в App Store об альтернативных способах оплаты. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно данным ведомства, оно получило заявления от пользователей устройств на платформе iOS и разработчиков приложений. Из жалоб следует, что иногда купить что-либо — например, электронную книгу — выгоднее на сайте продавца, а потом читать ее в приложении на iPhone или iPad после прохождения авторизации. Разница в цене обусловлена комиссией Apple на платежи в 15-30%. Однако правила компании запрещают разработчикам уведомлять потребителей о возможности приобрести товар дешевле. Это изложено в пункте 3.1 руководства по App Store, которому обязаны следовать создатели приложений.
«Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере. Приложения с такими характеристиками Apple не допускает в App Store, требуя от разработчиков удалить ссылки либо изменить функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты», — пояснили в ФАС.
В ФАС полагают, что таким образом Apple ограничивает разработчиков «в самостоятельном поведении». Это, в свою очередь, отрицательно влияет на конкуренцию и может спровоцировать подорожание продукции, резюмировали в ведомстве.
Исполнить выданное предупреждение компания обязана до 30 сентября этого года. Свое решение ФАС обосновала п. 3 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции».
Ранее, в конце апреля, ФАС наложила на Apple оборотный штраф в $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Рассмотрение дела в отношении компании началось после жалобы «Лаборатории Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В ходе проверки ведомство установило, что осенью 2018 г. после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений.
Кроме того, ФАС обнаружила в документах компании положения с неоднозначным толкованием, в том числе те, на основании которых Apple может не допускать до App Store любое приложение стороннего разработчика. В компании в ответ на обвинения заявили, что некоторые приложения родительского контроля были удалены из магазина приложений из-за рисков нарушения безопасности пользователей. В мае Apple подала в суд на ФАС для оспаривания штрафа.