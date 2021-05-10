Apple подала в суд на ФАС после штрафа на $12 млн

Из ее данных следует, что Арбитражный суд города Москвы принял 7 мая исковое заявление об оспаривании постановления от 27 апреля 2021 г. К заявлению прилагаются документы от Apple Inc. к ответчику ФАС России. Суд назначил собеседование со сторонами и предварительное заседние на 21 июня.