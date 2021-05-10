Apple подала в суд на ФАС после штрафа на $12 млн
Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) для оспаривания штрафа на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений, сообщается в документах в картотеке арбитражных дел.
Из ее данных следует, что Арбитражный суд города Москвы принял 7 мая исковое заявление об оспаривании постановления от 27 апреля 2021 г. К заявлению прилагаются документы от Apple Inc. к ответчику ФАС России. Суд назначил собеседование со сторонами и предварительное заседние на 21 июня.
27 апреля ФАС России наложила на Apple оборотный штраф в размере более $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Сообщалось, что Apple обжалует это решение.
Рассмотрение дела в отношении Apple началось после жалобы «Лаборатории Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В ходе проверки ФАС установила, что осенью 2018 г., после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений.