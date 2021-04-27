Apple обжалует штраф ФАС на $12 млн
Apple обжалует решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на компанию оборотного штрафа в $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщили «Ведомостям» в ее пресс-службе.
«Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке», — заявили в компании.
Рассмотрение дела в отношении Apple началось после жалобы «Лаборатории Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В ходе проверки ФАС установила, что осенью 2018 г., после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений.
Кроме того, ФАС нашла в документах компании положения с неоднозначным толкованием, в том числе те, на основании которых Apple может не допускать до App Store любое приложение стороннего разработчика. В итоге регулятор выдал компании предписание, потребовав убрать подобные положения из ее документации и обеспечить для сторонних разработчиков программ родительского контроля возможность распространения их продуктов в App Store без утраты важного функционала.
Apple обжаловала предписание в суде. В компании тогда заявили, что некоторые приложения родительского контроля были удалены из магазина из-за рисков нарушения безопасности пользователей.
Сегодня в Apple заявили «Ведомостям», что работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь ей привести ее приложение родительского контроля в соответствие с правилами App Store. Также в компании добавили, что сейчас у этого разработчика размещено 13 приложений в магазине.