Apple обжалует штраф ФАС на $12 млн

Кроме того, ФАС нашла в документах компании положения с неоднозначным толкованием, в том числе те, на основании которых Apple может не допускать до App Store любое приложение стороннего разработчика. В итоге регулятор выдал компании предписание, потребовав убрать подобные положения из ее документации и обеспечить для сторонних разработчиков программ родительского контроля возможность распространения их продуктов в App Store без утраты важного функционала.