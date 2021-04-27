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ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Apple оборотный штраф в 906,3 млн руб. ($12 млн) за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщила пресс-служба ведомства.

«Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений родительского контроля», — пояснили в ФАС.

Кроме того, в ходе рассмотрения дела в отношении Apple регулятор выявил, что положения документации компании содержат «неограниченное усмотрение ответчика». Из них, в частности, следовало, что корпорация имеет право не допускать в App Store продукты сторонних разработчиков по любой причине.

В связи с этим в августе прошлого года ведомство выдало Apple предписание, в соответствии с которым она должна была устранить нарушения. Документ также обязывал компанию не допускать преимуществ для собственных приложений и обеспечить для сторонних разработчиков программ родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без утраты важного функционала. Однако время исполнения предписания было приостановлено из-за его обжалования Apple через суд.

Рассмотрение дела в отношении компании началось с подачи «Лаборатории Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В итоге выяснилось, что осенью 2018 г., после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений. Кроме того, ФАС обнаружила в документах компании положения с неоднозначным толкованием, в том числе те, на основании которых Apple может не допускать до App Store любое приложение стороннего разработчика. В компании в ответ на обвинения заявили, что некоторые приложения родительского контроля были удалены из магазина приложений из-за рисков нарушения безопасности пользователей.

Ранее по теме: ФАС потребовала от Apple обеспечить равные условия для всех приложений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных