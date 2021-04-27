ФАС оштрафовала Apple на $12 млн
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Apple оборотный штраф в 906,3 млн руб. ($12 млн) за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщила пресс-служба ведомства.
«Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений родительского контроля», — пояснили в ФАС.
Кроме того, в ходе рассмотрения дела в отношении Apple регулятор выявил, что положения документации компании содержат «неограниченное усмотрение ответчика». Из них, в частности, следовало, что корпорация имеет право не допускать в App Store продукты сторонних разработчиков по любой причине.
В связи с этим в августе прошлого года ведомство выдало Apple предписание, в соответствии с которым она должна была устранить нарушения. Документ также обязывал компанию не допускать преимуществ для собственных приложений и обеспечить для сторонних разработчиков программ родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без утраты важного функционала. Однако время исполнения предписания было приостановлено из-за его обжалования Apple через суд.
Рассмотрение дела в отношении компании началось с подачи «Лаборатории Касперского», разрабатывающей антивирусные программы и приложения родительского контроля. В итоге выяснилось, что осенью 2018 г., после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений. Кроме того, ФАС обнаружила в документах компании положения с неоднозначным толкованием, в том числе те, на основании которых Apple может не допускать до App Store любое приложение стороннего разработчика. В компании в ответ на обвинения заявили, что некоторые приложения родительского контроля были удалены из магазина приложений из-за рисков нарушения безопасности пользователей.