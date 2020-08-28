Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

ФАС потребовала от Apple обеспечить равные условия для всех приложений

Ведомости

Apple должна удалить из своей документации положение, согласно которому она может не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, следует из предписания, выданного компании Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

«В отношении компании Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, согласно предписанию, приложения, разработанные Apple, не должны иметь преимущество по сравнению со сторонними приложениями. Также в сообщении ФАС подчеркивается обязанность компании предоставить другим разработчикам возможность распространять их приложения родительского контроля в App Store без потери важного функционала.

В ведомстве заявили, что компания обязана исполнить требование до 30 ноября 2020 года. При этом ранее в Apple сообщили о намерении оспаривать претензии ФАС.

Раннее, 10 августа, ФАС завершила рассмотрение дела о доминирующем положении Apple на рынке, которое было возбуждено по заявлению разработчика антивирусных программ и приложений родительского контроля «Лаборатория Касперского». Ведомство установило, что осенью 2018 г., после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений. Кроме того, ФАС обнаружила в документах компании положения с неоднозначным толкованием, в том числе те, на основании которых Apple может не допускать до App Store любое приложение стороннего разработчика. В компании в ответ на обвинения заявили, что некоторые приложения родительского контроля были удалены из магазина приложений из-за рисков нарушения безопасности пользователей, писал «Коммерсант».

Ранее по теме: Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных