ФАС потребовала от Apple обеспечить равные условия для всех приложений

Раннее, 10 августа, ФАС завершила рассмотрение дела о доминирующем положении Apple на рынке, которое было возбуждено по заявлению разработчика антивирусных программ и приложений родительского контроля «Лаборатория Касперского». Ведомство установило, что осенью 2018 г., после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений. Кроме того, ФАС обнаружила в документах компании положения с неоднозначным толкованием, в том числе те, на основании которых Apple может не допускать до App Store любое приложение стороннего разработчика. В компании в ответ на обвинения заявили, что некоторые приложения родительского контроля были удалены из магазина приложений из-за рисков нарушения безопасности пользователей, писал «Коммерсант».