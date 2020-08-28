ФАС потребовала от Apple обеспечить равные условия для всех приложений
Apple должна удалить из своей документации положение, согласно которому она может не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, следует из предписания, выданного компании Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
«В отношении компании Apple выдано предписание об устранении нарушения, согласно которому она должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованием», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, согласно предписанию, приложения, разработанные Apple, не должны иметь преимущество по сравнению со сторонними приложениями. Также в сообщении ФАС подчеркивается обязанность компании предоставить другим разработчикам возможность распространять их приложения родительского контроля в App Store без потери важного функционала.
В ведомстве заявили, что компания обязана исполнить требование до 30 ноября 2020 года. При этом ранее в Apple сообщили о намерении оспаривать претензии ФАС.
Раннее, 10 августа, ФАС завершила рассмотрение дела о доминирующем положении Apple на рынке, которое было возбуждено по заявлению разработчика антивирусных программ и приложений родительского контроля «Лаборатория Касперского». Ведомство установило, что осенью 2018 г., после выпуска операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time, которое осуществляет родительский контроль и использует технологические возможности iOS, недоступные сторонним разработчикам, Apple стала ограничивать функционал других аналогичных приложений. Кроме того, ФАС обнаружила в документах компании положения с неоднозначным толкованием, в том числе те, на основании которых Apple может не допускать до App Store любое приложение стороннего разработчика. В компании в ответ на обвинения заявили, что некоторые приложения родительского контроля были удалены из магазина приложений из-за рисков нарушения безопасности пользователей, писал «Коммерсант».