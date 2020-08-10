Apple обжалует решение ФАС по делу о конкуренции на рынке приложений
Apple будет оспаривать претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая признала американскую компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Представитель пресс-службы Apple в России сообщил, что компания отвергает обвинения, так как «всем разработчикам предоставляются равные возможности».
8 августа ФАС объявила о возбуждении дела против Apple по жалобе «Лаборатории Касперского». Компания заявила о необоснованном отклонении версий программы рoдительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего oчередная версия KSK лишилась существенной части функциoнала. В Apple объясняли, что удалили несколько приложений с функцией родительского контроля из App Store, усмотрев в них риски нарушения безопасности пользователей, писал «Коммерсантъ».
В компании отметили, что разработчики обновили рекомендации по приложениям для родительского контроля, так как используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. «Мы сотрудничали с "Лабораторией Касперского", которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них», – рассказали в пресс-службе компании.