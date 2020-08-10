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Apple обжалует решение ФАС по делу о конкуренции на рынке приложений

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Apple будет оспаривать претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая признала американскую компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Представитель пресс-службы Apple в России сообщил, что компания отвергает обвинения, так как «всем разработчикам предоставляются равные возможности».

8 августа ФАС объявила о возбуждении дела против Apple по жалобе «Лаборатории Касперского». Компания заявила о необоснованном отклонении версий программы рoдительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего oчередная версия KSK лишилась существенной части функциoнала. В Apple объясняли, что удалили несколько приложений с функцией родительского контроля из App Store, усмотрев в них риски нарушения безопасности пользователей, писал «Коммерсантъ».

В компании отметили, что разработчики обновили рекомендации по приложениям для родительского контроля, так как используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. «Мы сотрудничали с "Лабораторией Касперского", которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них», – рассказали в пресс-службе компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных