Apple обжалует решение ФАС по делу о конкуренции на рынке приложений

В компании отметили, что разработчики обновили рекомендации по приложениям для родительского контроля, так как используемые ими технологии могут поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей. «Мы сотрудничали с "Лабораторией Касперского", которая инициировала эту жалобу, чтобы их приложение соответствовало новым требованиям. В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них», – рассказали в пресс-службе компании.