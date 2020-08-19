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Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

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Капитализация компании Apple впервые в ее истории превысила $2 трлн, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, цена акции продемонстрировала рост в 1,2% и достигла $467,84. В ходе торгов на бирже Nasdaq на 20.15 мск акции компании торговались на уровне $467,75.

Рост стоимости активов компании обусловлен стабильным спросом на ее устройства, а также тем, что многие американцы сейчас работают из дома, а значит, в большей степени пользуются продукцией и сервисами Apple, отмечает газета.

Отметку в $1 трлн рыночная стоимость Apple впервые превысила в августе 2018 г. В конце июля 2020 г. компания снова стала самой дорогой в мире, обогнав по капитализации подешевевшую Saudi Aramco.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных