Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн
Капитализация компании Apple впервые в ее истории превысила $2 трлн, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, цена акции продемонстрировала рост в 1,2% и достигла $467,84. В ходе торгов на бирже Nasdaq на 20.15 мск акции компании торговались на уровне $467,75.
Рост стоимости активов компании обусловлен стабильным спросом на ее устройства, а также тем, что многие американцы сейчас работают из дома, а значит, в большей степени пользуются продукцией и сервисами Apple, отмечает газета.
Отметку в $1 трлн рыночная стоимость Apple впервые превысила в августе 2018 г. В конце июля 2020 г. компания снова стала самой дорогой в мире, обогнав по капитализации подешевевшую Saudi Aramco.