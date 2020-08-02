Техгиганты ставят рекорды доходов и капитализации

Однако аналитики отмечают, что у такого диспропорционального роста есть и негативные последствия. В частности, один из ведущих фондовых индексов – S&P 500 перестал давать инвесторам адекватную информацию о состоянии экономики. Сегодня индекс более чем на 20% определяется 1% входящих в него компаний, а именно пятью самыми дорогими, т. е. все теми же Apple, Amazon, Alphabet, Facebook и Microsoft. Таким образом, если, например, с начала года индекс вырос на 0,4%, то без этих компаний он упал бы на 5%. И наоборот: в один из дней в июле акции почти 75% компаний индекса показали рост, но суммарно индекс прибавил всего 0,2% из-за снижения котировок акций первой пятерки.