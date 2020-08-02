Техгиганты ставят рекорды доходов и капитализации

Техгиганты ставят рекорды доходов и капитализацииОбщая стоимость четырех компаний из первой пятерки превысила $5 трлн
На слушаниях в Конгрессе США Apple, Amazon, Alphabet и Facebook обвинили в аккумулировании власти на рынке. Но это не помешало котировкам акций этих компаний сделать очередной скачок. Аналитики отмечают рекордное за 42 года влияние техгигантов на индекс S&P 500
На специальном заседании антимонопольного комитета палаты представителей 29 июля глава Google Сундар Пичаи, глава Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук и глава Amazon Джефф Безос по видеосвязи отвечали на претензии американских конгрессменов, которые заявили, что те ведут себя как «кибербароны». Их компании имеют «слишком много власти», что вредит не только конкурентам, но и потребителям. Хотя главы компаний отрицают все обвинения, комитет собирается в ближайшее время представить отчет о занявшем более года расследовании в отношении деятельности техгигантов. Им могут грозить иски со стороны Федеральной антимонопольной службы США.
Слушания в конгрессе не помешали росту котировок акций этих компаний: 31 июля совокупная рыночная капитализация четырех технологических гигантов увеличилась на $178 млрд и впервые в истории превысила $5 трлн. Так рынок отреагировал на новости о превысивших ожидания аналитиков финансовых результатах деятельности технологических гигантов во II квартале 2020 г. Доходы Apple, самой дорогой публичной компании мира, выросли на 11% до $60 млрд, несмотря на закрытие магазинов во время локдауна. Аналитики ожидали, что доходы компании составят $52,25 млрд. В отношении Amazon аналитики ожидали, что прибыль компании испарится из-за дополнительных расходов в $4 млрд, связанных с пандемией. Но онлайн-гигант неожиданно показал вдвое большую по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль после уплаты налогов – $5,2 млрд. Доходы компании выросли на 40% до $88,9 млрд, тогда как аналитики ожидали доход в $81,5 млрд.
На результатах деятельности Alphabet и Facebook сказалась их зависимость от рекламных доходов (Alphabet владеет Google). Но, как отмечает глава отдела бизнес-аналитики инвестиционной фирмы GroupM Брайан Уайзер, на фоне сокращения объемов рекламы более чем на 20% на многих мировых рынках показатели обеих компаний все равно выглядят впечатляюще. Доход Facebook вырос на 11% до $18,7 млрд, тогда как аналитики ждали роста всего на 3%. Alphabet, хоть и объявила о первом в своей истории квартальном снижении продаж, все равно превзошла ожидания рынка: доходы упали всего на 2% по сравнению с $38,94 млрд во II квартале 2019 г.
Примечательно, что в день публикации финотчетности четырех техгигантов стало известно, что ВВП США сократился во II квартале 2020 г. на 32,9% в годовом исчислении или на 9,5% по сравнению с предыдущим периодом. Спад оказался крупнейшим с 1947 г. «В тот самый день, когда мы узнали о рекордном спаде в американской экономике в новой истории, эти компании объявили о выдающихся показателях деятельности», – заявил Financial Times специалист по инвестициям в сектор технологических компаний Роджер Макнейми.
Пятый участник списка пяти самых дорогих технологических компаний мира – корпорация Microsoft объявила о своих квартальных результатах на неделю раньше. Доходы компании выросли на 13% до $38 млрд, что превысило прогноз аналитиков в $36,6 млрд. Технологическим гигантам удалось показать хорошие результаты во время общего спада из-за пандемии благодаря общему росту цифровой активности в мире. Как отмечает The Wall Street Journal, Amazon, Alphabet и Microsoft также помог взрывной рост спроса на облачные технологии для обеспечения удаленной работы сотрудников.
Однако аналитики отмечают, что у такого диспропорционального роста есть и негативные последствия. В частности, один из ведущих фондовых индексов – S&P 500 перестал давать инвесторам адекватную информацию о состоянии экономики. Сегодня индекс более чем на 20% определяется 1% входящих в него компаний, а именно пятью самыми дорогими, т. е. все теми же Apple, Amazon, Alphabet, Facebook и Microsoft. Таким образом, если, например, с начала года индекс вырос на 0,4%, то без этих компаний он упал бы на 5%. И наоборот: в один из дней в июле акции почти 75% компаний индекса показали рост, но суммарно индекс прибавил всего 0,2% из-за снижения котировок акций первой пятерки.
«В отсутствие какого-либо вмешательства со стороны регулирующих органов они продолжат укреплять свою власть на рынке», – отмечает Макнейми. А глава антимонопольного комитета, демократ Дэвид Чичиллине подытоживает: «Многие действия этих компаний наносят вред экономике. Они препятствуют свободной конкуренции, уничтожают рабочие места, повышают издержки и понижают качество. Говоря кратко, у них слишком много власти».