Акции облачных сервисов подорожали вдвое во время пандемии

На прошлой неделе было объявлено сразу о нескольких крупных сделках между провайдерами облачных сервисов и лидерами банковского сектора. Amazon займется внедрением облачных технологий в HSBC, а Google – в Goldman Sachs и Deutsche Bank. По мнению аналитиков, спрос на эти технологии будет расти ускоренными темпами и после того, как ограничения из-за COVID-19 останутся в прошлом. Ведь так компании смогут не только обезопасить себя от будущих потенциальных угроз, но и сократить операционные издержки. По данным Morgan Stanley, на долю облачных технологий в 2019 г. уже приходилось 15% всех затрат мировых компаний на IT-услуги, которые составляли $1,56 трлн. В 2015 г. это доля была всего 7%.