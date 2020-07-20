Акции облачных сервисов подорожали вдвое во время пандемии

Акции облачных сервисов подорожали вдвое во время пандемииКомпании тратят на облачные сервисы уже 15% IT-бюджета
Резкий рост спроса на услуги в период локдауна позволил облачным компаниям продемонстрировать внушительные финансовые результаты за I квартал 2020 г. Доходы AWS, облачного подразделения Amazon и лидера мирового рынка (доля в 50%), выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% до рекордных $10,2 млрд. Облачный сервис Azure от Microsoft занимает 27% мирового рынка и в I квартале принес на 57% больше дохода. Microsoft не публикует отдельно показатели Azure, но в целом облачные сервисы принесли гиганту $12,3 млрд, что на 27% больше, чем в прошлом году. На третьем месте по доле рынка стоит Google Cloud (9%), которая принесла родительской компании Alphabet $2,8 млрд, что на 52% больше показателя 2019 г.
На прошлой неделе было объявлено сразу о нескольких крупных сделках между провайдерами облачных сервисов и лидерами банковского сектора. Amazon займется внедрением облачных технологий в HSBC, а Google – в Goldman Sachs и Deutsche Bank. По мнению аналитиков, спрос на эти технологии будет расти ускоренными темпами и после того, как ограничения из-за COVID-19 останутся в прошлом. Ведь так компании смогут не только обезопасить себя от будущих потенциальных угроз, но и сократить операционные издержки. По данным Morgan Stanley, на долю облачных технологий в 2019 г. уже приходилось 15% всех затрат мировых компаний на IT-услуги, которые составляли $1,56 трлн. В 2015 г. это доля была всего 7%.