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Акции облачных сервисов подорожали вдвое во время пандемии

Компании тратят на облачные сервисы уже 15% IT-бюджета
Илья Виноградов
Pixabey

Резкий рост спроса на услуги в период локдауна позволил облачным компаниям продемонстрировать внушительные финансовые результаты за I квартал 2020 г. Доходы AWS, облачного подразделения Amazon и лидера мирового рынка (доля в 50%), выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% до рекордных $10,2 млрд. Облачный сервис Azure от Microsoft занимает 27% мирового рынка и в I квартале принес на 57% больше дохода. Microsoft не публикует отдельно показатели Azure, но в целом облачные сервисы принесли гиганту $12,3 млрд, что на 27% больше, чем в прошлом году. На третьем месте по доле рынка стоит Google Cloud (9%), которая принесла родительской компании Alphabet $2,8 млрд, что на 52% больше показателя 2019 г.

На прошлой неделе было объявлено сразу о нескольких крупных сделках между провайдерами облачных сервисов и лидерами банковского сектора. Amazon займется внедрением облачных технологий в HSBC, а Google – в Goldman Sachs и Deutsche Bank. По мнению аналитиков, спрос на эти технологии будет расти ускоренными темпами и после того, как ограничения из-за COVID-19 останутся в прошлом. Ведь так компании смогут не только обезопасить себя от будущих потенциальных угроз, но и сократить операционные издержки. По данным Morgan Stanley, на долю облачных технологий в 2019 г. уже приходилось 15% всех затрат мировых компаний на IT-услуги, которые составляли $1,56 трлн. В 2015 г. это доля была всего 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных