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Операторы дата-центров попросили поддержки у Минкомсвязи

Субсидии и льготы позволят быстрее окупать их строительство
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Отрасль хранения и обработки данных нуждается в поддержке наряду с другими направлениями IТ-индустрии. Это следует из письма вице-президента «Ростелекома» Бориса Глазкова главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. Подлинность письма Глазков подтвердил «Ведомостям». В данном случае «Ростелеком» выступает как центр компетенции федерального проекта «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика», т. е. представляет рынок центров обработки данных (ЦОД) в целом, подчеркнул он.

К мерам поддержки могут относиться перемещение данных, хранящихся в ведомственных дата-центрах, в коммерческие ЦОДы, субсидирование государством их строительства, налоговые льготы, а также снижение тарифов на потребляемую дата-центрами электроэнергию, перечислено в письме. Сейчас расходы на электроэнергию занимают около 25% от общих эксплуатационных расходов, следует из приложения к нему. К снижению сроков окупаемости дата-центров могло бы привести обнуления налога на прибыль для их операторов, а также налога на недвижимость, на имущество и прочих прямых налогов, говорится в письме. Развитие рынка могло бы ускорить субсидирование государством 20% капитальных затрат, связанных с созданием ЦОДов, а также их операционной деятельности (в размере 10% выручки), отмечено в материалах «Ростелекома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных