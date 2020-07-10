Операторы дата-центров попросили поддержки у Минкомсвязи

К мерам поддержки могут относиться перемещение данных, хранящихся в ведомственных дата-центрах, в коммерческие ЦОДы, субсидирование государством их строительства, налоговые льготы, а также снижение тарифов на потребляемую дата-центрами электроэнергию, перечислено в письме. Сейчас расходы на электроэнергию занимают около 25% от общих эксплуатационных расходов, следует из приложения к нему. К снижению сроков окупаемости дата-центров могло бы привести обнуления налога на прибыль для их операторов, а также налога на недвижимость, на имущество и прочих прямых налогов, говорится в письме. Развитие рынка могло бы ускорить субсидирование государством 20% капитальных затрат, связанных с созданием ЦОДов, а также их операционной деятельности (в размере 10% выручки), отмечено в материалах «Ростелекома».