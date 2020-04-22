Пандемия может увеличить влияние технологических гигантов

Пандемия коронавируса может помочь бизнесу крупных технологических компаний. Самоизоляция заставляет людей чаще пользоваться их сервисами для работы, покупок и развлечений, и они могут продолжить это делать и в дальнейшем. Частично проверить эту теорию помогут результаты технологических гигантов за последний квартал. Пока же котировки их акций заметно опережают фондовый рынок в целом.