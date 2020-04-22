Пандемия может увеличить влияние технологических гигантов

Пандемия может увеличить влияние технологических гигантовИх акции в кризис обыгрывают фондовый рынок
Пандемия коронавируса может помочь бизнесу крупных технологических компаний. Самоизоляция заставляет людей чаще пользоваться их сервисами для работы, покупок и развлечений, и они могут продолжить это делать и в дальнейшем. Частично проверить эту теорию помогут результаты технологических гигантов за последний квартал. Пока же котировки их акций заметно опережают фондовый рынок в целом.
Так, акции Amazon, поначалу упавшие, хоть и не очень сильно, вместе со всем рынком, начали восстанавливаться на неделю раньше, чем S&P 500 достиг дна. За месяц по 16 апреля они выросли примерно на 50%, превысив февральский максимум ($2185). Во вторник акции Amazon закрылись на отметке $2328,1.
Вера инвесторов
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