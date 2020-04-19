Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19

Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19По итогам 2020 года падение может составить 25–40%
В первую неделю, объявленную нерабочей из-за распространения коронавируса (с 30 марта по 5 апреля), выручка от продаж смартфонов в России сократилась примерно на 50% по сравнению январем, февралем и первыми днями марта. Это следует из аналитических материалов GfK, с которым ознакомились «Ведомости». Если сравнивать год к году продажи как в деньгах, так и в штуках, снижение даже превысило 50%, говорит эксперт по рынку телекоммуникационных товаров GfK Анна Шебек. Она связывает спад с закрытием большей части магазинов электроники.
С оценками GfK согласен сотрудник одной из крупных розничных сетей. За первые две недели апреля продажи смартфонов в России снизились примерно на 40% в натуральном выражении, что связано с режимом самоизоляции и другими ограничениями из-за эпидемии коронавируса, говорит сотрудник другого ритейлера.
Этому падению предшествовал взлет продаж – в середине марта по сравнению с началом года они, наоборот, увеличились на 50%, свидетельствуют данные GfK. Пик пришелся на 9–15 марта и совпал со снижением цен на нефть и падением курса рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи в марте выросли на 13% в штучном и на 17% в денежном выражении, отмечает Шебек. Как раз в это время на рынок вышла новая флагманская линейка одного из А-брендов. Конкретный продукт она не назвала – но 13 марта в России начались продажи флагмана Samsung Galaxy S20.
С 28 марта продажи смартфонов стали возвращаться к уровню февраля – начала марта, говорит директор по закупкам «Ситилинка» Олег Пчельников. При этом он отметил значительный рост спроса на эти устройства в марте 2020 г. Хотя в некоторых других категориях, например крупной бытовой техники, ноутбуков и проч., спрос вырос в 3–4 раза, утверждает он.
После очень хорошего I квартала, когда и дорогие смартфоны, и ноутбуки показали резкий рост продаж, сейчас спрос на них резко упал из-за закрытия офлайновых магазинов и снижения доходов населения, сетует гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он надеется, что с III квартала начнется восстановление. Однако в целом снижение по году составит 25–40% – это зависит он того, когда с розницы будут сняты ограничения, считает эксперт.
В середине апреля Ассоциация продавцов и производителей электроники (РАТЭК) и Союз потребителей попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить работу сервисов по ремонту бытовой техники и электроники, а также магазинов, в которых оказывают такую услугу. Онлайн-продажи не закрывают весь спрос и их оборот несопоставим с офлайн-торговлей, объясняет представитель РАТЭК Антон Гуськов. Кроме того, есть много товаров, которые невозможно покупать вслепую, без консультации продавцов, утверждает он.
Опрошенные «Ведомостями» представители ритейлеров при этом рассказывают о росте онлайн-продаж. За первые две недели апреля в «М.Видео – Эльдорадо» они увеличились в штуках почти вдвое, отмечает представитель объединенной компании Валерия Андреева.
За первую неделю месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заказов в интернет-магазине МТС выросло в 1,5 раза, отметил представитель оператора Алексей Меркутов.
Закрытие точек офлайн-торговли не отразилось на продажах «Ситилинка», так как ритейлер занимается дистанционной торговлей, а показатели по большинству категорий совпадают с показателями предыдущих лет, утверждает представитель компании.