Продажи смартфонов в России рухнули из-за эпидемии COVID-19

Этому падению предшествовал взлет продаж – в середине марта по сравнению с началом года они, наоборот, увеличились на 50%, свидетельствуют данные GfK. Пик пришелся на 9–15 марта и совпал со снижением цен на нефть и падением курса рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи в марте выросли на 13% в штучном и на 17% в денежном выражении, отмечает Шебек. Как раз в это время на рынок вышла новая флагманская линейка одного из А-брендов. Конкретный продукт она не назвала – но 13 марта в России начались продажи флагмана Samsung Galaxy S20.