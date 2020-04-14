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Apple представила данные по самоизоляции в России

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Компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько реже люди стали перемещаться по городам во время самоизоляции. Компания опубликовала сведения на отдельном сайте Mobility Reports. По данным, собранным с сервиса Apple Maps, россияне ходят пешком на 57% реже обычного и на 44% реже передвигаются на автомобиле.

В выборке Apple представлены отдельные данные по двум городам России – Москве и Санкт-Петербургу. В Москве пешеходный и автомобильный трафик снизился на 72% и 57% соответственно, в Петербурге – на 73% и 60%. Посетители Mobility Reports при желании могут загрузить полный набор данных в формате CSV, чтобы использовать его в аналитических программах. В Apple отмечают, что не хранят данные о передвижениях каждого конкретного пользователя и не связывают данные с учетными записями Apple ID.

Во время распространения коронавируса картографические сервисы стали сообщать сведения о самоизоляции пользователей. Транспортное приложение Citymapper публикует индекс в процентном соотношении от стандартной загрузки, а «Яндекс» – в виде баллов по шкале от нуля до пяти. Первой компанией, которая открыла доступ к полным сведениям, стала Google, однако данных по России в ее выборке нет.

Ранее по теме: Apple и Google разработают технологию для отслеживания больных COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных