Apple представила данные по самоизоляции в России

В выборке Apple представлены отдельные данные по двум городам России – Москве и Санкт-Петербургу. В Москве пешеходный и автомобильный трафик снизился на 72% и 57% соответственно, в Петербурге – на 73% и 60%. Посетители Mobility Reports при желании могут загрузить полный набор данных в формате CSV, чтобы использовать его в аналитических программах. В Apple отмечают, что не хранят данные о передвижениях каждого конкретного пользователя и не связывают данные с учетными записями Apple ID.