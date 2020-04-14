Apple представила данные по самоизоляции в России
Компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько реже люди стали перемещаться по городам во время самоизоляции. Компания опубликовала сведения на отдельном сайте Mobility Reports. По данным, собранным с сервиса Apple Maps, россияне ходят пешком на 57% реже обычного и на 44% реже передвигаются на автомобиле.
В выборке Apple представлены отдельные данные по двум городам России – Москве и Санкт-Петербургу. В Москве пешеходный и автомобильный трафик снизился на 72% и 57% соответственно, в Петербурге – на 73% и 60%. Посетители Mobility Reports при желании могут загрузить полный набор данных в формате CSV, чтобы использовать его в аналитических программах. В Apple отмечают, что не хранят данные о передвижениях каждого конкретного пользователя и не связывают данные с учетными записями Apple ID.
Во время распространения коронавируса картографические сервисы стали сообщать сведения о самоизоляции пользователей. Транспортное приложение Citymapper публикует индекс в процентном соотношении от стандартной загрузки, а «Яндекс» – в виде баллов по шкале от нуля до пяти. Первой компанией, которая открыла доступ к полным сведениям, стала Google, однако данных по России в ее выборке нет.