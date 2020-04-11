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Apple и Google разработают технологию для отслеживания больных COVID-19

Ведомости

Американские компании Apple и Google объявили, что будут вместе работать над созданием технологии для отслеживания больных коронавирусом. Планируется, что это решение позволит с помощью смартфона уведомлять людей, контактировавших с зараженными, о необходимости отправиться на 14-дневный карантин.

Для реализации идеи компании сначала разработают программный интерфейс, который позволит устройствам на Android и iOS взаимодействовать друг с другом через официальные приложения систем здравоохранения. Эту работу планируется завершить в мае. После этого Apple и Google приступят к созданию Bluetooth-платформы для отслеживания контактов. Технология будет встроена в операционную систему, скачивать отдельное приложение не потребуется. Работа над вторым этапом займет несколько месяцев.

Компании подчеркивают, что для них приоритетом остаются конфиденциальность, прозрачность и согласие, поэтому пользователи смогут участвовать в программе только по желанию.

Суммарное число пользователей операционных систем iOS и Android превышает 3 млрд, отмечает Bloomberg.

По данным на 11 апреля, число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 млн, скончалось более 102 000 человек. В России 13 584 инфицированных, 106 пациентов умерли.

Ранее по теме: В России выявлено более 13 500 заболевших коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных