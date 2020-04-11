Apple и Google разработают технологию для отслеживания больных COVID-19
Американские компании Apple и Google объявили, что будут вместе работать над созданием технологии для отслеживания больных коронавирусом. Планируется, что это решение позволит с помощью смартфона уведомлять людей, контактировавших с зараженными, о необходимости отправиться на 14-дневный карантин.
Для реализации идеи компании сначала разработают программный интерфейс, который позволит устройствам на Android и iOS взаимодействовать друг с другом через официальные приложения систем здравоохранения. Эту работу планируется завершить в мае. После этого Apple и Google приступят к созданию Bluetooth-платформы для отслеживания контактов. Технология будет встроена в операционную систему, скачивать отдельное приложение не потребуется. Работа над вторым этапом займет несколько месяцев.
Компании подчеркивают, что для них приоритетом остаются конфиденциальность, прозрачность и согласие, поэтому пользователи смогут участвовать в программе только по желанию.
Суммарное число пользователей операционных систем iOS и Android превышает 3 млрд, отмечает Bloomberg.
По данным на 11 апреля, число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 млн, скончалось более 102 000 человек. В России 13 584 инфицированных, 106 пациентов умерли.