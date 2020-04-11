Apple и Google разработают технологию для отслеживания больных COVID-19

Для реализации идеи компании сначала разработают программный интерфейс, который позволит устройствам на Android и iOS взаимодействовать друг с другом через официальные приложения систем здравоохранения. Эту работу планируется завершить в мае. После этого Apple и Google приступят к созданию Bluetooth-платформы для отслеживания контактов. Технология будет встроена в операционную систему, скачивать отдельное приложение не потребуется. Работа над вторым этапом займет несколько месяцев.