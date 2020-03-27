Как Кремниевая долина пытается бороться с коронавирусом

Сооснователь Instagram Кевин Систром построил и опубликовал в интернете собственную модель распространения вируса. Многие существующие прогнозы казались ему чересчур оптимистичными или, наоборот, паническими. Он спрогнозировал, что к 19 марта в США будет 10 000 заболевших, и оказался прав. Также модель Систрома верно предсказала, когда количество заболевших в США окажется больше, чем в Китае (около 81 000 человек). Это произошло 26 марта, по данным Университета Джонса Хопкинса. По прогнозам Систрома, к концу марта количество заболевших в США достигнет 250 000 человек.