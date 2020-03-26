«Медси» будет лечить больных коронавирусом

Пациенты будут приниматься по программам обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования. Примерный средний чек на услуги клиники представитель «Медси» не назвал. Но упомянул, что в больнице есть как многоместные, так и одноместные палаты класса «Премиум». Всего в больнице 650 коек и 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы для лечения больных коронавирусом.