«Медси» будет лечить больных коронавирусом
Крупнейшая в России сеть частных клиник «Медси», входящая в АФК «Система», перепрофилировала одно из своих подразделений на Пятницком шоссе в инфекционную больницу для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Прием больных начнется в ближайшие дни. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. Инвестиции в проект он не раскрыл.
«Как лидер негосударственной медицины, мы чувствуем свою ответственность за здоровье людей и готовы внести вклад в борьбу с COVID-19», – сообщила президент группы компаний «Медси» Елена Брусилова.
Пациенты будут приниматься по программам обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования. Примерный средний чек на услуги клиники представитель «Медси» не назвал. Но упомянул, что в больнице есть как многоместные, так и одноместные палаты класса «Премиум». Всего в больнице 650 коек и 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы для лечения больных коронавирусом.
В больнице будет проходить лечение, собранный биоматериал для анализа на COVID-19 будет отправляться в специализированные государственные лаборатории в Москве, рассказал представитель «Медси». Всего в Москве их девять, об этом 20 марта сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин. Еще одна работает в Новосибирске на базе центра «Вектор».
Все врачи и медицинский персонал больницы прошли дополнительное обучение по протоколам лечения COVID-19, рассказал представитель «Медси».
До этого лечение зараженных COVID-19 шло в госбольницах, в том числе в больнице в Коммунарке и Инфекционной клинической больнице №1.
По данным на утро 26 марта в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Из них 410 – в Москве. 25 марта Департамент здравоохранения Москвы заявил о том, что пациенты с легкой формой COVID-19 могут лечиться на дому по назначенной врачом схеме.