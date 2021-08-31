Авиаперевозки внутри России в июле выросли на 29% к «доковидному» 2019 году

Всего в июле этого года российские авиакомпании перевезли 13,2 млн пассажиров, что на 7% меньше показателя июля 2019 г. и на 94% больше, чем в июле 2020 г. По данным Росавиации, этот показатель составил 12,5 млн. Как уточняет Минтранс, за январь-июль российские авиакомпании перевезли 57,3 млн пассажиров, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019 г., и на 66% больше, чем в тот же период 2020 г.