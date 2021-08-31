Авиаперевозки внутри России в июле выросли на 29% к «доковидному» 2019 году
Внутренние авиаперевозки в июле этого года выросли до 10,3 млн человек, что на 29% больше по отношению к июлю «доковидного» 2019 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтранса Виталия Савельева.
«В сравнении с июлем 2020 г., когда перелеты были более существенно ограничены из-за COVID-19, внутренний пассажиропоток подскочил на 54%», — передает агентство.
При этом зарубежные авиаперевозки из России в июле этого года составили 2,88 млн человек, что в 2,2 раза меньше «доковидного» июля 2019 г. В июле 2020 г. по международным направлениям были перевезены 60 000 пассажиров, уточнили в министерстве.
Всего в июле этого года российские авиакомпании перевезли 13,2 млн пассажиров, что на 7% меньше показателя июля 2019 г. и на 94% больше, чем в июле 2020 г. По данным Росавиации, этот показатель составил 12,5 млн. Как уточняет Минтранс, за январь-июль российские авиакомпании перевезли 57,3 млн пассажиров, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019 г., и на 66% больше, чем в тот же период 2020 г.
Весной Россия начала возобновлять авиасообщение с рядом стран после введенных ограничений из-за пандемии коронавируса. В частности, 1 апреля регулярные рейсы возобновились с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном, Шри-Ланкой. Уже в начале августа количество стран, куда разрешены полеты, превысило 50.