«Аэрофлот» планирует увеличить зарплату бортпроводников

Кроме того, компания работает над повышением уровня оплаты труда пилотов. «Не хочу пока забегать вперед, надеюсь, с началом нового расписания, к новому сезону соответствующие решения будут согласованы всеми службами», – объяснил гендиректор «Аэрофлота». Он напомнил, что ранее в связи с пандемией коронавируса авиакомпания была вынуждена временно снизить выплаты летным и кабинным экипажам. «Это было тяжелое решение, но других сценариев выживания не было», – объяснил Полубояринов.