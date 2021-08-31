«Аэрофлот» планирует увеличить зарплату бортпроводников
«Аэрофлот» планирует увеличить зарплату бортпроводников с 1 сентября, сообщил генеральный директор компании Михаил Полубояринов через пресс-службу.
«Повышение почасовой ставки в совокупности с увеличением налета обеспечит доход рядового бортпроводника в диапазоне от 100 000 до 150 000 руб. в месяц в зависимости от фактического налета», – сказал Полубояринов. В сотрудничестве с первичной профсоюзной организацией продолжается работа над изменением вознаграждения летного состава. В настоящий момент командир корабля в «Аэрофлоте» получает около 350 000 руб. в месяц, рассказал он.
Кроме того, компания работает над повышением уровня оплаты труда пилотов. «Не хочу пока забегать вперед, надеюсь, с началом нового расписания, к новому сезону соответствующие решения будут согласованы всеми службами», – объяснил гендиректор «Аэрофлота». Он напомнил, что ранее в связи с пандемией коронавируса авиакомпания была вынуждена временно снизить выплаты летным и кабинным экипажам. «Это было тяжелое решение, но других сценариев выживания не было», – объяснил Полубояринов.
Убытки авиакомпаний России в 2020 г. составили 197,3 млрд руб., сообщал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун. Прошлый год стал катастрофой для отрасли, признавал он. По прогнозам АЭВТ, ситуация должна была только ухудшаться в 2021 г. – в частности, из-за удорожания керосина.