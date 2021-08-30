Российские авиакомпании во II квартале сокращают убытки или выходят на прибыль

Российские авиакомпании во II квартале сокращают убытки или выходят на прибыльНо по итогам года отрасль может все равно оказаться в минусе
Крупнейшая российская авиатранспортная группа «Аэрофлот» (кроме «Аэрофлота» включает авиакомпании «Россия» и «Победа») по итогам II квартала 2021 г. сократила чистый убыток по МСФО почти в 14 раз до 2,6 млрд руб. «Во II квартале 2020 г. чистый убыток составил 35,8 млрд руб., и ни в один из последующих периодов, включая летний сезон 2020 г., группа так близко не приближалась к положительному результату», – заявил 30 августа заместитель гендиректора по финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин. Убыток группы за полгода сократился более чем вдвое до 27,7 млрд руб. по сравнению с 58,3 млрд руб. в январе – июне 2020 г.
По его словам, драйвером стал рост перевозок пассажиров внутри России. Пассажиропоток группы на внутренних линиях вырос на 13,7% по сравнению даже со II кварталом допандемийного 2019 года. Общий пассажиропоток группы (с международными рейсами) во II квартале вырос в 6,6 раза к уровню апреля – июня 2020 г. до 11,2 млн человек, но к тому же периоду 2019 г. снизился на 28%. Консолидированная выручка группы во II квартале увеличилась в 4,7 раза год к году до 119,7 млрд руб.