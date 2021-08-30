Российские авиакомпании во II квартале сокращают убытки или выходят на прибыль

Крупнейшая российская авиатранспортная группа «Аэрофлот» (кроме «Аэрофлота» включает авиакомпании «Россия» и «Победа») по итогам II квартала 2021 г. сократила чистый убыток по МСФО почти в 14 раз до 2,6 млрд руб. «Во II квартале 2020 г. чистый убыток составил 35,8 млрд руб., и ни в один из последующих периодов, включая летний сезон 2020 г., группа так близко не приближалась к положительному результату», – заявил 30 августа заместитель гендиректора по финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин. Убыток группы за полгода сократился более чем вдвое до 27,7 млрд руб. по сравнению с 58,3 млрд руб. в январе – июне 2020 г.