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Российские авиакомпании во II квартале сокращают убытки или выходят на прибыль

Но по итогам года отрасль может все равно оказаться в минусе
Анастасия Львова
Если не будет новых волн коронавируса и локдаунов, дополнительная помощь «Аэрофлоту» не потребуется /Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая российская авиатранспортная группа «Аэрофлот» (кроме «Аэрофлота» включает авиакомпании «Россия» и «Победа») по итогам II квартала 2021 г. сократила чистый убыток по МСФО почти в 14 раз до 2,6 млрд руб. «Во II квартале 2020 г. чистый убыток составил 35,8 млрд руб., и ни в один из последующих периодов, включая летний сезон 2020 г., группа так близко не приближалась к положительному результату», – заявил 30 августа заместитель гендиректора по финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин. Убыток группы за полгода сократился более чем вдвое до 27,7 млрд руб. по сравнению с 58,3 млрд руб. в январе – июне 2020 г.

По его словам, драйвером стал рост перевозок пассажиров внутри России. Пассажиропоток группы на внутренних линиях вырос на 13,7% по сравнению даже со II кварталом допандемийного 2019 года. Общий пассажиропоток группы (с международными рейсами) во II квартале вырос в 6,6 раза к уровню апреля – июня 2020 г. до 11,2 млн человек, но к тому же периоду 2019 г. снизился на 28%. Консолидированная выручка группы во II квартале увеличилась в 4,7 раза год к году до 119,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных