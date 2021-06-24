В правительстве разгорелся спор о компенсациях авиакомпаниям за керосин

В правительстве разгорелся спор о компенсациях авиакомпаниям за керосинТекущий механизм демпфера не работает, но Минэнерго не считает нужным его менять
Министерство энергетики России (Минэнерго) выступило против корректировки текущего механизма компенсаций авиакомпаниям роста цен на авиакеросин – так называемого демпфера, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Тема обсуждалась на двух совещаниях в министерстве в июне, знает собеседник «Ведомостей» на рынке авиаперевозок и подтверждает федеральный чиновник.
«Демпфер на керосин является абсолютно рабочим механизмом и включится при достижении заложенных в его формулу цен на авиатопливо – при уровне цен на нефть около $78 за баррель», – говорит представитель Минэнерго. «При $78 за нефть экспортная цена керосина будет выше 53 250 руб. за 1 т (отсечка для запуска демпфера в 2021 г. – «Ведомости»)», – поясняет старший консультант ИГ «Петромаркет» Константин Квон.