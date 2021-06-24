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В правительстве разгорелся спор о компенсациях авиакомпаниям за керосин

Текущий механизм демпфера не работает, но Минэнерго не считает нужным его менять
Анастасия Львова
Топливо дорожает на фоне постепенного возобновления международных авиаперевозок /Андрей Гордеев / Ведомости

Министерство энергетики России (Минэнерго) выступило против корректировки текущего механизма компенсаций авиакомпаниям роста цен на авиакеросин – так называемого демпфера, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Тема обсуждалась на двух совещаниях в министерстве в июне, знает собеседник «Ведомостей» на рынке авиаперевозок и подтверждает федеральный чиновник.

«Демпфер на керосин является абсолютно рабочим механизмом и включится при достижении заложенных в его формулу цен на авиатопливо – при уровне цен на нефть около $78 за баррель», – говорит представитель Минэнерго. «При $78 за нефть экспортная цена керосина будет выше 53 250 руб. за 1 т (отсечка для запуска демпфера в 2021 г. – «Ведомости»)», – поясняет старший консультант ИГ «Петромаркет» Константин Квон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных