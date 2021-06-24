В правительстве разгорелся спор о компенсациях авиакомпаниям за керосин

«Демпфер на керосин является абсолютно рабочим механизмом и включится при достижении заложенных в его формулу цен на авиатопливо – при уровне цен на нефть около $78 за баррель», – говорит представитель Минэнерго. «При $78 за нефть экспортная цена керосина будет выше 53 250 руб. за 1 т (отсечка для запуска демпфера в 2021 г. – «Ведомости»)», – поясняет старший консультант ИГ «Петромаркет» Константин Квон.