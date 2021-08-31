«Газпром» назвал срок замены поврежденной установки на заводе в Новом Уренгое
По словам Иванникова, вторую, остановленную, но неповрежденную установку запустят в ближайшие дни. «Влияние (аварии. — Ред.) на окружающую среду мы оцениваем как незначительное. По нашим оценкам, влияние аварии на объемы добычи незначительное, поскольку были предприняты необходимые оперативные меры для минимизации последствий», — сказал топ-менеджер «Газпрома».
В то же время он заявил, что компания, несмотря на аварию в Новом Уренгое, ожидает в 2021 г. максимального за 10 лет объема добычи газа по итогам 2021 г. — более 510 млрд куб. м. Такие объемы добычи, по словам Иванникова, позволят обеспечить экспортные поставки в Европу в размере 183 млрд куб. м, что на 6 млрд куб. м выше, чем в 2020 г.
Пожар на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое произошел 5 августа. Авария привела к тому, что с 6 по 17 августа прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» была снижена с 2,1 млрд до 1,4–1,5 млрд куб. м в сутки, что, в свою очередь, вызвало рекордный рост цен на газ в Европе. Так, накануне, 30 августа, она преодолела отметку в $600 за 1000 куб. м.