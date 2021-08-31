«Газпром» назвал срок замены поврежденной установки на заводе в Новом Уренгое

В то же время он заявил, что компания, несмотря на аварию в Новом Уренгое, ожидает в 2021 г. максимального за 10 лет объема добычи газа по итогам 2021 г. — более 510 млрд куб. м. Такие объемы добычи, по словам Иванникова, позволят обеспечить экспортные поставки в Европу в размере 183 млрд куб. м, что на 6 млрд куб. м выше, чем в 2020 г.