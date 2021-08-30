Цена газа в Европе обновила рекорд в преддверии осенне-зимнего сезона

Цена газа в Европе обновила рекорд в преддверии осенне-зимнего сезонаОна преодолела отметку в $600 за 1000 куб. м и будет расти
Спотовые цены на газ в Европе 30 августа впервые в истории пробили отметку в $600 за 1000 куб. м. Сентябрьский фьючерс на нидерландском хабе TTF, согласно данным биржи ICE Futures, поднялся до $600,6.
Текущую ситуацию на европейском газовом рынке эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков связывает с переориентацией поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) на азиатский рынок, с неясной судьбой прокачки дополнительных объемов газа через Украину, а также с рекордно низкими объемами закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 августа европейские ПХГ были заполнены лишь на 66,3%. Это необычно низкий показатель в преддверии осенне-зимнего сезона. Для сравнения: на ту же дату прошлого года наполненность хранилищ составляла 91,4%.
Европа испытывает острый дефицит газа на фоне временного снижения поставок российского газа по газопроводу Ямал – Европа после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое 5 августа. С 6 по 17 августа прокачка по этому маршруту была снижена с 2,1 млрд до 1,4–1,5 млрд куб. м в сутки. Для исполнения обязательств по долгосрочным контрактам компании пришлось отбирать газ из собственных ПХГ в Европе, в результате чего по состоянию на 23 августа запасы на четырех крупнейших хранилищах «Газпрома» снизились до 12,8% (объем позволяет закачать 11,7 млрд куб. м).
Российский газ пойдет в Венгрию в обход Украины
Венгрия 1 октября намерена подписать с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа. Договоренность была достигнута по итогам переговоров председателя правления компании Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, сообщил 30 августа Сийярто. По его словам, документ рассчитан на 15 лет с возможностью корректировки условий через 10 лет. По этому контракту «Газпром» будет поставлять Венгрии 4,5 млрд куб. м газа в год. При этом 3,5 млрд куб. м будут идти через Сербию по сухопутному продолжению «Турецкого потока» и еще 1 млрд куб. м будет поступать через Австрию по газопроводу OPAL, являющемуся сухопутным продолжением действующего «Северного потока» и строящегося «Северного потока – 2». Еще 25 августа Сийярто говорил о том, что Венгрия заинтересована в сохранении поставок через Украину. «Если не будет украинского транзита, это нанесет ущерб нашей стране», – подчеркивал он. Но теперь очевидно, что новый долгосрочный договор с «Газпромом» предполагает транзит в Венгрию в обход Украины. Стоимость газа в рамках нового контракта венгерский чиновник не раскрыл, но сказал, что она «намного более выгодная», чем в рамках действующего договора.
Как писали «Ведомости», существенно снизить цены на газ в ЕС не смогли даже заявления «Газпрома» о скором запуске газопровода «Северный поток – 2». 19 августа компания заявила, что намерена прокачать по новому экспортному трубопроводу мощностью 55 млрд куб. м в год 5,6 млрд куб. м газа до конца текущего года. После чего стоимость газа снизилась всего за сутки на 9,8% до $495 за 1000 куб. м. Но в течение недели снижение было отыграно и цена достигла прежних рекордных значений в $560–590 за 1000 куб. м. Спотовая цена имеет непосредственное отношение и к долгосрочным контрактам «Газпрома»: она является одним из коэффициентов и отражается в их ценах с месячным лагом.
Подогревают цены и негативные новости относительно самого «Северного потока – 2». 25 августа стало известно о том, что оператор трубопровода Nord Stream 2 AG проиграл суд Федеральному сетевому агентству Германии, которое отказалось вывести трубопровод из-под действия норм газовой директивы ЕС (предусматривает бронирование 50% мощности трубы под альтернативных поставщиков газа). Сразу после этого «Газпром экспорт» перестал продавать через свою электронную торговую платформу газ с поставкой в 2022 г., сообщали источники агентства Bloomberg. Были остановлены торги лотами с поставкой в I квартале 2022 г. и на весь следующий год. В «Газпром экспорте» отказались от комментариев по этому поводу.
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что «Газпром» не будет торопиться заполнять свои европейские ПХГ. В сложившейся ситуации для компании в этом нет никакого коммерческого смысла, считает он. По его мнению, с запуском «Северного потока – 2» (первые поставки ожидаются уже в ноябре) у компании не будет дефицита газотранспортных мощностей для поставок по долгосрочным контрактам европейским потребителям. Поэтому в ближайшие полтора месяца ситуация с заполненностью ПХГ «Газпрома» не улучшится, полагает Гривач. Старший директор по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко согласен: «Вряд ли «Газпром» захочет и успеет заполнить к октябрю свои хранилища до нормального уровня в 75–80%. Для этого потребуется закачать 10–15 млрд куб. м».
Гривач также напомнил, что до конца сентября у «Газпрома» действует долгосрочное бронирование газопровода Ямал – Европа (мощность 33 млрд куб. м в год), но дополнительных мощностей компания еще не бронировала. Поэтому «Газпром», по его словам, при необходимости сможет «докупить» транзитные мощности. «Пока не ясно, будет ли готов «Газпром» сильно увеличивать закачку газа в ПХГ и спотовые продажи до запуска «Северного потока – 2», – говорит Маринченко. – Поэтому его решение по бронированию мощностей Ямал – Европы на сентябрь и октябрь будет показательно».
Гривач также прогнозирует, что европейские ПХГ в этом осенне-зимнем сезоне будут заполнены менее чем на 80%, а в случае холодов уровень запасов может быть еще ниже. Таким образом, по мнению эксперта, фундаментальных оснований для падения цен и спроса на газ в Европе нет. Существенное снижение цен – на 20–30% от текущего уровня – произойдет только после запуска «Северного потока – 2», добавляет он.
На фоне хорошей ценовой конъюнктуры «Газпром» существенно улучшил свои финансовые показатели. В отчете по МСФО 30 августа компания сообщила о росте чистой прибыли за первое полугодие 2021 г. к аналогичному периоду прошлого года почти в 22 раза до 995,5 млрд руб., выручки – в 1,5 раза до 4,35 трлн руб. EBITDA компании за отчетный период увеличилась в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составила 1,4 трлн руб.
В Минэнерго вопросы «Ведомостей» переадресовали в «Газпром», в компании не ответили.