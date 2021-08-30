Цена газа в Европе обновила рекорд в преддверии осенне-зимнего сезона

Российский газ пойдет в Венгрию в обход Украины

Венгрия 1 октября намерена подписать с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа. Договоренность была достигнута по итогам переговоров председателя правления компании Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто, сообщил 30 августа Сийярто. По его словам, документ рассчитан на 15 лет с возможностью корректировки условий через 10 лет. По этому контракту «Газпром» будет поставлять Венгрии 4,5 млрд куб. м газа в год. При этом 3,5 млрд куб. м будут идти через Сербию по сухопутному продолжению «Турецкого потока» и еще 1 млрд куб. м будет поступать через Австрию по газопроводу OPAL, являющемуся сухопутным продолжением действующего «Северного потока» и строящегося «Северного потока – 2». Еще 25 августа Сийярто говорил о том, что Венгрия заинтересована в сохранении поставок через Украину. «Если не будет украинского транзита, это нанесет ущерб нашей стране», – подчеркивал он. Но теперь очевидно, что новый долгосрочный договор с «Газпромом» предполагает транзит в Венгрию в обход Украины. Стоимость газа в рамках нового контракта венгерский чиновник не раскрыл, но сказал, что она «намного более выгодная», чем в рамках действующего договора.