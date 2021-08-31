Власти ужесточили правила госзакупок импортной электроники
Правительство России ввело запрет на госзакупки иностранных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. В отношении остальной электронной продукции для госкомпаний будет использоваться правило «второй лишний», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минпромторга.
«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний», — говорится в сообщении ведомства.
Правило «второй лишний» подразумевает обязанность заказчика отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.
«Под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника», — пояснили в Минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что принятые правительством ограничения по госзакупкам электроники являются его инициативой.
Минпромторг в октябре 2020 г. внес в Госдуму законопроект, согласно которому планировалось обязать российских производителей вычислительной техники использовать отечественные процессоры. Новым требованиям должна будет соответствовать вычислительная техника, поставляемая в рамках госзакупок.
Речь идет о закупках ими отечественных аппаратуры и комплектующих, включая вычислительную технику, и адаптации отечественной радиоэлектроники к конечной продукции компаний.