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Власти ужесточили правила госзакупок импортной электроники

Ведомости

Правительство России ввело запрет на госзакупки иностранных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. В отношении остальной электронной продукции для госкомпаний будет использоваться правило «второй лишний», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минпромторга.

«Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний», — говорится в сообщении ведомства.

Правило «второй лишний» подразумевает обязанность заказчика отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.  

«Под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника», — пояснили в Минпромторге. В ведомстве подчеркнули, что принятые правительством ограничения по госзакупкам электроники являются его инициативой.

Минпромторг в октябре 2020 г. внес в Госдуму законопроект, согласно которому планировалось обязать российских производителей вычислительной техники использовать отечественные процессоры. Новым требованиям должна будет соответствовать вычислительная техника, поставляемая в рамках госзакупок.

Речь идет о закупках ими отечественных аппаратуры и комплектующих, включая вычислительную технику, и адаптации отечественной радиоэлектроники к конечной продукции компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных