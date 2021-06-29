Обвинения в иностранном происхождении продукции стали орудием в конкурентной борьбе IТ-компаний

Торгово-промышленная палата (ТПП) аннулировала документы, подтверждающие отечественное происхождение нескольких систем хранения данных (СХД) компании Yadro и уведомила об этом Консорциум отечественных разработчиков СХД (АНО «РосСХД»). Это следует из письма, направленного ТПП в консорциум (копия есть у «Ведомостей»). Речь идет о СХД «Татлин», «Татлин-Ю» и «Татлин-М», которые выпускает Yadro, говорится в письме.