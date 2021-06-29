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Обвинения в иностранном происхождении продукции стали орудием в конкурентной борьбе IТ-компаний

Компания Yadro может быть отстранена от госзакупок по жалобе коллег
Татьяна Исакова
Исключение продуктов Yadro из реестра скажется на распределении доли отечественных и иностранных производителей /YADRO

Торгово-промышленная палата (ТПП) аннулировала документы, подтверждающие отечественное происхождение нескольких систем хранения данных (СХД) компании Yadro и уведомила об этом Консорциум отечественных разработчиков СХД (АНО «РосСХД»). Это следует из письма, направленного ТПП в консорциум (копия есть у «Ведомостей»). Речь идет о СХД «Татлин», «Татлин-Ю» и «Татлин-М», которые выпускает Yadro, говорится в письме.

«Если ТПП не признала продукцию российской или аннулировала акт, который подтверждал это, Минпромторг обязан исключить продукцию из реестра отечественной радиоэлектронной продукции, – поясняет исполнительный директор РосСХД Олег Изумрудов. – Отмена действия актов ТПП означает, что продукция не может считаться российской».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных