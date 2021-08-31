«Газпром» заявил о скором завершении пусконаладочных работ на «Северном потоке — 2»
Пусконаладочные работы на первой нитке газопровода «Северный поток — 2» завершаются, заявил гендиректор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов.
«Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации. Работы по трубоукладке второй нитки также находятся на завершающей стадии», — сказал Каримов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, для окончания работ по второй нитке требуется также провести пусконаладочные работы.
«Мы прикладываем максимум усилий, чтобы в ближайшее время газопровод "Северный поток — 2" запустить в эксплуатацию», — подчеркнул Каримов.
Строительство первой нитки «Северного потока – 2» было завершено в июне, вторую должны закончить до конца августа, сообщал исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.
В конце августа 2021 г. компания Nord Stream 2 AG – принадлежащий «Газпрому» оператор газопровода «Северный поток-2» – не смогла оспорить в суде немецкого Дюссельдорфа решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на этот трубопровод. Соответствующий документ введен в 2019 г. Он подразумевает распространение европейского антимонопольного законодательства на газопроводы из третьих стран. Так, согласно директиве, 50% пропускной мощности трубы должно бронироваться не для «Газпрома», а для альтернативных поставщиков, а оператор должен быть отделен от поставщика.
В год введения директивы из-за наложенных на строительство газопровода санкций его строительство приостановилось и в итоге не уложилось в намеченные сроки, однако финансирование проекта уже было завершено до принятия документа. Поэтому в 2020 г. Nord Stream 2 AG обратилась в суд Дюссельдорфа с апелляцией на решение о распространении на магистраль действия директивы. Позже газета Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать Nord Stream 2 AG, чтобы обойти правила действия документа и вывести газопровод из-под ограничений мощности.