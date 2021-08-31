«Газпром» заявил о скором завершении пусконаладочных работ на «Северном потоке — 2»

В год введения директивы из-за наложенных на строительство газопровода санкций его строительство приостановилось и в итоге не уложилось в намеченные сроки, однако финансирование проекта уже было завершено до принятия документа. Поэтому в 2020 г. Nord Stream 2 AG обратилась в суд Дюссельдорфа с апелляцией на решение о распространении на магистраль действия директивы. Позже газета Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что немецкие чиновники предложили «Газпрому» продать Nord Stream 2 AG, чтобы обойти правила действия документа и вывести газопровод из-под ограничений мощности.