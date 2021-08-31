В Минпромторге подсчитали издержки экспортеров удобрений из-за углеродного налога ЕС

В середине июля Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal, который предполагает снижение к 2030 г. атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 г. Ключевой механизм по достижению этого показателя – введение трансграничного углеродного налога (ТУН) на импорт в страны ЕС углеродоемкой продукции. Пока в номенклатуру товаров, которые будут облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Схема начнет работать в 2023 г. с переходным периодом до 2026 г.