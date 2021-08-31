В Минпромторге подсчитали издержки экспортеров удобрений из-за углеродного налога ЕС
Российские экспортеры минеральных удобрений понесут издержки при введении трансграничного углеродного налога в ЕС на сумму 500 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова.
«Мы подсчитали потенциальные издержки [производителей минеральных удобрений], которые могут наступить в случае введения трансграничного углеродного налога для этих групп продукции. По нашим подсчетам, при ставке 53 евро стоимости тонны CO2 на европейской бирже объем потерь приравнен к 500 млн евро», — сказал он на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.
По его словам, в 2030-2035 гг. ставка на выбросы CO2 вырастет почти в два раза. Это приведет к издержкам в 1 млрд евро: это тот объем потенциального налога, который может собираться с российского экспорта, уточнил Иванов.
В середине июля Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal, который предполагает снижение к 2030 г. атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 г. Ключевой механизм по достижению этого показателя – введение трансграничного углеродного налога (ТУН) на импорт в страны ЕС углеродоемкой продукции. Пока в номенклатуру товаров, которые будут облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Схема начнет работать в 2023 г. с переходным периодом до 2026 г.