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В Казахстане могут ввести внутренний углеродный налог

Ведомости

Казахстан прорабатывает введение внутреннего углеродного налога, чтобы избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в Евросоюзе, а вырученные деньги направлять на собственные «зеленые» проекты. Об этом заявил казахский министр энергетики Нурлан Ногаев.

«Нами прорабатывается введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, импортную и экспортную углеродную пошлину, а также создание карбонового фонда», — приводит слова Ногаева пресс-служба минэнерго Казахстана. По словам министра, это «позволит избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в ЕС».

«Средства, полученные от углеродного налога, [будут направлены] на реализацию климатических проектов для достижения цели по глубокой декарбонизации экономики», — пояснил Ногаев. Сейчас, по словам министра, Казахстан ведет работу над снижением сжигания газа на факелах при добыче, уменьшением выбросов парниковых газов на НПЗ, развитием возобновляемых источников энергии и реструктуризацией энергетической отрасли.

В середине июля Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal, который предполагает снижение к 2030 г. атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 г. Ключевой механизм по достижению этого показателя – введение трансграничного углеродного налога (ТУН) на импорт в страны ЕС углеродоемкой продукции. Пока в номенклатуру товаров, которые будут облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Схема начнет работать в 2023 г. с переходным периодом до 2026 г.

В конце июля потери российского бизнеса от ТУН оценивались в 1,1 млрд евро в год. В начале августа исследовательская группа «Петромаркет» оценила убытки российских компаний от углеродного налога в 760 млрд руб. Позже эксперты консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) назвали цифру в $1,8-3,4 млрд в момент вступления в полную силу ТУН в 2026 г., а в 2030 г. — $3,5-6,4 млрд. Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил потери России от снижения потребления углеводородов на фоне энергоперехода в 10% ВВП.

Ранее по теме: Российские компании заплатят ЕС порядка 760 млрд рублей углеродного налога

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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