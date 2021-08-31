В Казахстане могут ввести внутренний углеродный налог

В конце июля потери российского бизнеса от ТУН оценивались в 1,1 млрд евро в год. В начале августа исследовательская группа «Петромаркет» оценила убытки российских компаний от углеродного налога в 760 млрд руб. Позже эксперты консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) назвали цифру в $1,8-3,4 млрд в момент вступления в полную силу ТУН в 2026 г., а в 2030 г. — $3,5-6,4 млрд. Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил потери России от снижения потребления углеводородов на фоне энергоперехода в 10% ВВП.