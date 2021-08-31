В Казахстане могут ввести внутренний углеродный налог
Казахстан прорабатывает введение внутреннего углеродного налога, чтобы избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в Евросоюзе, а вырученные деньги направлять на собственные «зеленые» проекты. Об этом заявил казахский министр энергетики Нурлан Ногаев.
«Нами прорабатывается введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, импортную и экспортную углеродную пошлину, а также создание карбонового фонда», — приводит слова Ногаева пресс-служба минэнерго Казахстана. По словам министра, это «позволит избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в ЕС».
«Средства, полученные от углеродного налога, [будут направлены] на реализацию климатических проектов для достижения цели по глубокой декарбонизации экономики», — пояснил Ногаев. Сейчас, по словам министра, Казахстан ведет работу над снижением сжигания газа на факелах при добыче, уменьшением выбросов парниковых газов на НПЗ, развитием возобновляемых источников энергии и реструктуризацией энергетической отрасли.
В середине июля Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal, который предполагает снижение к 2030 г. атмосферных выбросов на 55% к уровню 1990 г. Ключевой механизм по достижению этого показателя – введение трансграничного углеродного налога (ТУН) на импорт в страны ЕС углеродоемкой продукции. Пока в номенклатуру товаров, которые будут облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Схема начнет работать в 2023 г. с переходным периодом до 2026 г.
В конце июля потери российского бизнеса от ТУН оценивались в 1,1 млрд евро в год. В начале августа исследовательская группа «Петромаркет» оценила убытки российских компаний от углеродного налога в 760 млрд руб. Позже эксперты консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) назвали цифру в $1,8-3,4 млрд в момент вступления в полную силу ТУН в 2026 г., а в 2030 г. — $3,5-6,4 млрд. Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс оценил потери России от снижения потребления углеводородов на фоне энергоперехода в 10% ВВП.