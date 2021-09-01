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РБК узнал о планах построить в России первый частный карбоновый полигон

Ведомости

Компания «СДС-Уголь» планирует построить первый в Кемеровской области карбоновый полигон для мониторинга выбросов парниковых газов. Об этом сообщил гендиректор компании Геннадий Алексеев на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова по развитию угольной отрасли, передает РБК.

Карбоновый полигон – это участок земли, на котором высаживают растения и проводят эксперименты для контроля за производством и поглощением ими парниковых газов.

Гендиректор «СДС-Угля» пояснил, что у холдинга СДС находится в собственности или долгосрочной аренде более 500 000 га земельных участков разного назначения. Часть земли компания выделит под карбоновые полигоны. Алексеев отметил, что это входит в стратегию низкоуглеродного развития, которую компания утвердила несколько недель назад.

По словам источника издания, знакомого с планами компании, она выделит под полигоны три участка общей площадью 2000 га. Стоимость проекта может составить 200-300 млн руб. Представитель СДС отказался комментировать детали проекта.

«СДС-Уголь» решила создать карбоновые полигоны на фоне планов Евросоюза ввести с 2026 г. так называемый углеродный налог. На первом этапе его должны будут платить компании, которые ввозят в ЕС железо, сталь и азотные удобрения. ЕС не исключил, что в дальнейшем может распространить налог на другие товары, в том числе уголь. По подсчетам экспертов исследовательской группы «Петромаркет» «Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как обернуть его в пользу России?», компании из России потеряют более 760 млрд руб. с 2026 по 2035 г. из-за введения трансграничного углеродного налога.

Ранее по теме: Российские компании заплатят ЕС порядка 760 млрд рублей углеродного налога

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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