РБК узнал о планах построить в России первый частный карбоновый полигон
Карбоновый полигон – это участок земли, на котором высаживают растения и проводят эксперименты для контроля за производством и поглощением ими парниковых газов.
Гендиректор «СДС-Угля» пояснил, что у холдинга СДС находится в собственности или долгосрочной аренде более 500 000 га земельных участков разного назначения. Часть земли компания выделит под карбоновые полигоны. Алексеев отметил, что это входит в стратегию низкоуглеродного развития, которую компания утвердила несколько недель назад.
По словам источника издания, знакомого с планами компании, она выделит под полигоны три участка общей площадью 2000 га. Стоимость проекта может составить 200-300 млн руб. Представитель СДС отказался комментировать детали проекта.
«СДС-Уголь» решила создать карбоновые полигоны на фоне планов Евросоюза ввести с 2026 г. так называемый углеродный налог. На первом этапе его должны будут платить компании, которые ввозят в ЕС железо, сталь и азотные удобрения. ЕС не исключил, что в дальнейшем может распространить налог на другие товары, в том числе уголь. По подсчетам экспертов исследовательской группы «Петромаркет» «Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как обернуть его в пользу России?», компании из России потеряют более 760 млрд руб. с 2026 по 2035 г. из-за введения трансграничного углеродного налога.