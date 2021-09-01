РБК узнал о планах построить в России первый частный карбоновый полигон

«СДС-Уголь» решила создать карбоновые полигоны на фоне планов Евросоюза ввести с 2026 г. так называемый углеродный налог. На первом этапе его должны будут платить компании, которые ввозят в ЕС железо, сталь и азотные удобрения. ЕС не исключил, что в дальнейшем может распространить налог на другие товары, в том числе уголь. По подсчетам экспертов исследовательской группы «Петромаркет» «Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как обернуть его в пользу России?», компании из России потеряют более 760 млрд руб. с 2026 по 2035 г. из-за введения трансграничного углеродного налога.