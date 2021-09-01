Онлайн-кинотеатры проиграли Роскомнадзору спор о маркировке про вред курения
Арбитражный суд Москвы отказался отменить штрафы Роскомнадзора, которые ведомство обязало выплатить онлайн-кинотеатры ivi и «Кинопоиск» из-за маркировки сцен курения пометками о вреде табака, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решения суда, которые были приняты 31 июля и 9 августа. Заявление об отмене такого же штрафа онлайн-кинотеатра Megogo оставлено без движения.
Собеседники издания на рынке рассказывали, что онлайн-кинотеатры и Роскомнадзор спорят о том, обязаны ли сервисы маркировать сцены курения. Согласно закону, с 2014 г. вещатели и организаторы демонстраций должны перед сценами с курением в фильмах и сериалах показывать сообщение о вреде табака. Онлайн-кинотеатры утверждают, что они не относятся к вещателям, так как не имеют соответствующей лицензии, и не считают себя организаторами демонстрации, поскольку видео на платформе запускает пользователь.
Поэтому онлайн-кинотеатры настаивали, что не обязаны соблюдать нормы для вещателей и организаторов демонстраций, и оспорили в суде штрафы Роскомнадзора, составившие 100 000 руб. для каждого.
В ситуации с «Кинопоиском» известно, что Роскомнадзор мониторил контент платформы с 2 по 18 марта и не обнаружил маркировок в 19 фильмах, где персонажи курили. Среди этих фильмов — «Красный воробей», «Тоня против всех», «Неадекватные люди» и др.
Замгендиректора по правовым вопросам ivi Михаил Платов сообщил изданию, что компания с решением суда не согласна и будет его оспаривать. В Megogo не прокомментировали ситуацию. А в «Кинопоиске» на аналогичный вопрос ответить отказались, уточнив, что маркируют проекты, снятые специально для платформы, например сериал «Беспринципные». Кроме того, видеосервис ставит маркировку, если получает информацию о наличии таких сцен в других фильмах в своей библиотеке.