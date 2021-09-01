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Онлайн-кинотеатры проиграли Роскомнадзору спор о маркировке про вред курения

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказался отменить штрафы Роскомнадзора, которые ведомство обязало выплатить онлайн-кинотеатры ivi и «Кинопоиск» из-за маркировки сцен курения пометками о вреде табака, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решения суда, которые были приняты 31 июля и 9 августа. Заявление об отмене такого же штрафа онлайн-кинотеатра Megogo оставлено без движения.

Собеседники издания на рынке рассказывали, что онлайн-кинотеатры и Роскомнадзор спорят о том, обязаны ли сервисы маркировать сцены курения. Согласно закону, с 2014 г. вещатели и организаторы демонстраций должны перед сценами с курением в фильмах и сериалах показывать сообщение о вреде табака. Онлайн-кинотеатры утверждают, что они не относятся к вещателям, так как не имеют соответствующей лицензии, и не считают себя организаторами демонстрации, поскольку видео на платформе запускает пользователь.

Поэтому онлайн-кинотеатры настаивали, что не обязаны соблюдать нормы для вещателей и организаторов демонстраций, и оспорили в суде штрафы Роскомнадзора, составившие 100 000 руб. для каждого.

В ситуации с «Кинопоиском» известно, что Роскомнадзор мониторил контент платформы с 2 по 18 марта и не обнаружил маркировок в 19 фильмах, где персонажи курили. Среди этих фильмов — «Красный воробей», «Тоня против всех», «Неадекватные люди» и др.

Замгендиректора по правовым вопросам ivi Михаил Платов сообщил изданию, что компания с решением суда не согласна и будет его оспаривать. В Megogo не прокомментировали ситуацию. А в «Кинопоиске» на аналогичный вопрос ответить отказались, уточнив, что маркируют проекты, снятые специально для платформы, например сериал «Беспринципные». Кроме того, видеосервис ставит маркировку, если получает информацию о наличии таких сцен в других фильмах в своей библиотеке.

Ранее по теме: Российские видеосервисы потребовали равных условий для себя и Netflix

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных