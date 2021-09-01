Онлайн-кинотеатры проиграли Роскомнадзору спор о маркировке про вред курения

Собеседники издания на рынке рассказывали, что онлайн-кинотеатры и Роскомнадзор спорят о том, обязаны ли сервисы маркировать сцены курения. Согласно закону, с 2014 г. вещатели и организаторы демонстраций должны перед сценами с курением в фильмах и сериалах показывать сообщение о вреде табака. Онлайн-кинотеатры утверждают, что они не относятся к вещателям, так как не имеют соответствующей лицензии, и не считают себя организаторами демонстрации, поскольку видео на платформе запускает пользователь.