«Коммерсантъ» узнал о споре онлайн-кинотеатров из-за сцен курения

Собеседники издания на рынке рассказали, что онлайн-кинотеатры и Роскомнадзор спорят о том, обязаны ли сервисы маркировать сцены курения. Согласно закону, с 2014 года вещатели и организаторы демонстраций должны перед сценами с курением в фильмах и сериалах показывать сообщение о вреде табака.