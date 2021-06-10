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«Коммерсантъ» узнал о споре онлайн-кинотеатров из-за сцен курения

Ведомости

Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и ivi в мае подали заявления в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить постановления Роскомнадзора, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу суда. Сервисы оштрафовали за отсутствие социальной рекламы о вреде табака при распространении контента, в котором показываются табачные изделия и курение. Штраф составляет 100 тыс. руб.

Заявление «Кинопоиска» принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства, заявление ivi оставлено без движения. В компаниях отказались от комментариев. Генеральный директор Megogo в России Виктор Чеканов сообщил изданию, что сервис также получил штраф и будет его обжаловать.

Собеседники издания на рынке рассказали, что онлайн-кинотеатры и Роскомнадзор спорят о том, обязаны ли сервисы маркировать сцены курения. Согласно закону, с 2014 года вещатели и организаторы демонстраций должны перед сценами с курением в фильмах и сериалах показывать сообщение о вреде табака.

По мнению ассоциации «Интернет-видео», которая объединяет видеосервисы, онлайн-кинотеатры не обязаны размещать социальную рекламу. В пресс-службе сервиса Start объяснили, что «подписчики платят, чтобы смотреть фильмы и сериалы без рекламы и любых других информационных сообщений. Обременять аудиторию лишними плашками никто не хочет».

В Роскомнадзоре заявили, что «законодательство в сфере рекламы оперирует универсальным понятием "организатор трансляции", к ним относятся все аудиовизуальные сервисы, на которых размещен контент владельца».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных