«Коммерсантъ» узнал о споре онлайн-кинотеатров из-за сцен курения
Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и ivi в мае подали заявления в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить постановления Роскомнадзора, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на базу суда. Сервисы оштрафовали за отсутствие социальной рекламы о вреде табака при распространении контента, в котором показываются табачные изделия и курение. Штраф составляет 100 тыс. руб.
Заявление «Кинопоиска» принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства, заявление ivi оставлено без движения. В компаниях отказались от комментариев. Генеральный директор Megogo в России Виктор Чеканов сообщил изданию, что сервис также получил штраф и будет его обжаловать.
Собеседники издания на рынке рассказали, что онлайн-кинотеатры и Роскомнадзор спорят о том, обязаны ли сервисы маркировать сцены курения. Согласно закону, с 2014 года вещатели и организаторы демонстраций должны перед сценами с курением в фильмах и сериалах показывать сообщение о вреде табака.
По мнению ассоциации «Интернет-видео», которая объединяет видеосервисы, онлайн-кинотеатры не обязаны размещать социальную рекламу. В пресс-службе сервиса Start объяснили, что «подписчики платят, чтобы смотреть фильмы и сериалы без рекламы и любых других информационных сообщений. Обременять аудиторию лишними плашками никто не хочет».
В Роскомнадзоре заявили, что «законодательство в сфере рекламы оперирует универсальным понятием "организатор трансляции", к ним относятся все аудиовизуальные сервисы, на которых размещен контент владельца».