«Коммерсантъ» узнал о планах «Сбера» инвестировать в онлайн-бизнес Х5
По словам собеседников газеты, со стороны «Сбера» вопрос курирует первый зампред правления банка Лев Хасис, который в 2006–2011 гг. работал CEO X5. В банке отказались от комментариев, а в X5 изданию заявили, что обсуждали различные формы возможного сотрудничества с несколькими потенциальными партнерами на рынке e-commerce, не уточнив, какими именно, так как о «конкретных вариантах говорить преждевременно».
Один из источников газеты на рынке сообщил, что интерес к онлайн-бизнесу X5 проявляет и «AliExpress Россия». Эксперты, опрошенные изданием, считают, что X5 может продать потенциальным партнерам до 50% онлайн-бизнеса.
В июне X5 сообщила о выделении онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток», экспресс-доставки и сервиса «Около» в отдельную структуру. Рассматривается вариант IPO онлайн-бизнеса в 2022–2023 гг. Предварительно он оценивается в $3–4,5 млрд.
По итогам первого полугодия 2021 г. X5 Group — крупнейший в России ритейлер с выручкой 1,05 трлн руб. Компания управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Оборот цифровых сервисов группы за первые шесть месяцев текущего года вырос на 64,41%, до 23,6 млрд руб. Принадлежащий «Сберу» «Сбермаркет» занимает вторую строчку рейтинга с оборотом 21,7 млрд руб.