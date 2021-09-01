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«Коммерсантъ» узнал о планах «Сбера» инвестировать в онлайн-бизнес Х5

Ведомости

Структуры «Сбера» намерены инвестировать в онлайн-бизнес X5 Group, включающий «Vprok.ru Перекресток» и сервисы экспресс-доставки, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, со стороны «Сбера» вопрос курирует первый зампред правления банка Лев Хасис, который в 2006–2011 гг. работал CEO X5. В банке отказались от комментариев, а в X5 изданию заявили, что обсуждали различные формы возможного сотрудничества с несколькими потенциальными партнерами на рынке e-commerce, не уточнив, какими именно, так как о «конкретных вариантах говорить преждевременно».

Один из источников газеты на рынке сообщил, что интерес к онлайн-бизнесу X5 проявляет и «AliExpress Россия». Эксперты, опрошенные изданием, считают, что X5 может продать потенциальным партнерам до 50% онлайн-бизнеса.

В июне X5 сообщила о выделении онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток», экспресс-доставки и сервиса «Около» в отдельную структуру. Рассматривается вариант IPO онлайн-бизнеса в 2022–2023 гг. Предварительно он оценивается в $3–4,5 млрд.

По итогам первого полугодия 2021 г. X5 Group — крупнейший в России ритейлер с выручкой 1,05 трлн руб. Компания управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Оборот цифровых сервисов группы за первые шесть месяцев текущего года вырос на 64,41%, до 23,6 млрд руб. Принадлежащий «Сберу» «Сбермаркет» занимает вторую строчку рейтинга с оборотом 21,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных