«Коммерсантъ» узнал о планах «Сбера» инвестировать в онлайн-бизнес Х5

По словам собеседников газеты, со стороны «Сбера» вопрос курирует первый зампред правления банка Лев Хасис, который в 2006–2011 гг. работал CEO X5. В банке отказались от комментариев, а в X5 изданию заявили, что обсуждали различные формы возможного сотрудничества с несколькими потенциальными партнерами на рынке e-commerce, не уточнив, какими именно, так как о «конкретных вариантах говорить преждевременно».