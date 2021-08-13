Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Коммерсантъ» узнал об отказе «Яндекса» от покупки «Азбуки вкуса»

Ведомости

«Яндекс» вышел из переговоров по покупке сети продуктовых магазинов «Азбука вкуса», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке розничной торговли и два источника в электронной коммерции.

Один из собеседников рассказал, что «Яндекс» хотел купить «Азбуку вкуса» в первую очередь для развития онлайн-торговли продуктами, однако во время изучения актива «Яндекс» не увидел нужной синергии с собственными сервисами. Собеседник издания в инвесткругах пояснил, что проблемой могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены.

Представитель розничной сети не ответил на вопросы издания. В «Яндексе» заявили, что не будут комментировать слухи. В Millhouse и Invest AG, которые владеют 41,1% ритейлера, отказались от комментариев, с остальными владельцами не удалось связаться.

Собеседники издания отметили, что владельцы «Азбуки вкуса» все еще рассматривают продажу сети. Среди претендентов источник назвал «Магнит» и X5 Group.

В июне The Bell первым сообщил о переговорах «Яндекса» и «Азбуки вкуса». До этого сеть магазинов заключила стратегическое партнерство по развитию доставки с «Яндекс.Едой» и отказалась от других служб, в том числе собственной.

Крупнейшими акционерами «Азбуки вкуса» являются ее основатель Максим Кощеенко (25,5%), а также Invest AG Александра Абрамова и Millhouse Романа Абрамовича (41,1% акций), свидетельствуют данные компании. Партнер Кощеенко Олег Лыткин владеет еще 17,1% ритейлера, 12% у кипрской VMHY, 4,4% акций компании принадлежит менеджменту.

Ранее по теме: «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Азбуки вкуса»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных