«Коммерсантъ» узнал об отказе «Яндекса» от покупки «Азбуки вкуса»

Один из собеседников рассказал, что «Яндекс» хотел купить «Азбуку вкуса» в первую очередь для развития онлайн-торговли продуктами, однако во время изучения актива «Яндекс» не увидел нужной синергии с собственными сервисами. Собеседник издания в инвесткругах пояснил, что проблемой могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены.