«Коммерсантъ» узнал об отказе «Яндекса» от покупки «Азбуки вкуса»
Один из собеседников рассказал, что «Яндекс» хотел купить «Азбуку вкуса» в первую очередь для развития онлайн-торговли продуктами, однако во время изучения актива «Яндекс» не увидел нужной синергии с собственными сервисами. Собеседник издания в инвесткругах пояснил, что проблемой могли стать завышенные ожидания продавцов относительно цены.
Представитель розничной сети не ответил на вопросы издания. В «Яндексе» заявили, что не будут комментировать слухи. В Millhouse и Invest AG, которые владеют 41,1% ритейлера, отказались от комментариев, с остальными владельцами не удалось связаться.
В июне The Bell первым сообщил о переговорах «Яндекса» и «Азбуки вкуса». До этого сеть магазинов заключила стратегическое партнерство по развитию доставки с «Яндекс.Едой» и отказалась от других служб, в том числе собственной.
Крупнейшими акционерами «Азбуки вкуса» являются ее основатель Максим Кощеенко (25,5%), а также Invest AG Александра Абрамова и Millhouse Романа Абрамовича (41,1% акций), свидетельствуют данные компании. Партнер Кощеенко Олег Лыткин владеет еще 17,1% ритейлера, 12% у кипрской VMHY, 4,4% акций компании принадлежит менеджменту.