Интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy объявили о закрытии

KupiVIP был создан в 2008 г. и специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом, в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. У компании было свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам прошлого года сократился на 10% до 4,5 млрд руб.