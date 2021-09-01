Интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy объявили о закрытии
Брендами KupiVIP и Mamsy управляет компания Private Trade, которая принадлежит кипрской Blacksquare Investments. Акции «распределены между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP – бизнесмен Оскар Хартманн», говорил «Ведомостям» представитель Private Trade.
KupiVIP был создан в 2008 г. и специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом, в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. У компании было свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам прошлого года сократился на 10% до 4,5 млрд руб.
Mamsy специализировался на продаже одежды и товаров средней ценовой категории, в основном для детей и женщин. Его выручка по итогам прошлого года, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 671,6 млн руб., убыток – 167,9 млн руб.
В мае 2021 г. «Яндекс.Маркет» объявил о покупке Private Trade, чтобы добавить товары на собственный маркетплейс. Также к компании должны были перейти Mamsy, пять магазинов в ТЦ и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье.
В июле «Яндекс» заявил, что отказался от покупки KupiVIP и остальных активов. Источник, знакомый с ходом переговоров, говорил «Ведомостям», что после получения опциона началась активная стадия due diligence, в рамках которой компания оценила KupiVIP и возможные риски и решила, что актив ей не подходит.