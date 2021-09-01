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Интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy объявили о закрытии

Ведомости

Интернет-магазины одежды KupiVIP и Mamsy объявили о своем закрытии, следует из информации на сайте компаний. 

Брендами KupiVIP и Mamsy управляет компания Private Trade, которая принадлежит кипрской Blacksquare Investments. Акции «распределены между 19 крупными фондами и физлицами, среди которых есть и основатель KupiVIP – бизнесмен Оскар Хартманн», говорил «Ведомостям» представитель Private Trade. 

KupiVIP был создан в 2008 г. и специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом, в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. У компании было свыше 3000 российских и зарубежных поставщиков. По данным Fashion Consulting Group, оборот сервиса по итогам прошлого года сократился на 10% до 4,5 млрд руб.

Mamsy специализировался на продаже одежды и товаров средней ценовой категории, в основном для детей и женщин. Его выручка по итогам прошлого года, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 671,6 млн руб., убыток – 167,9 млн руб.

В мае 2021 г. «Яндекс.Маркет» объявил о покупке Private Trade, чтобы добавить товары на собственный маркетплейс. Также к компании должны были перейти Mamsy, пять магазинов в ТЦ и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье. 

В июле «Яндекс» заявил, что отказался от покупки KupiVIP и остальных активов. Источник, знакомый с ходом переговоров, говорил «Ведомостям», что после получения опциона началась активная стадия due diligence, в рамках которой компания оценила KupiVIP и возможные риски и решила, что актив ей не подходит. 

Ранее по теме: «Яндекс.Маркет» отказался от покупки интернет-магазина KupiVIP

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных