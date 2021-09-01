Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров

В прошлом году Google представил новые смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Устройства стали первыми в мире с предустановленной операционной системой Android 11 и поддерживают 5G-сети. Pixel 5 получил безрамочный OLED-дисплей диагональю 6 дюймов, а Pixel 4a 5G – 6,2-дюймовый OLED-дисплей. В обеих моделях три камеры: фронтальная 8-Мп, которая врезана в матрицу экрана, основная камера 12.2-Мп и сверхширокоугольная 16-Мп. Улучшен ночной режим съемки, а также появилась возможность изменить угол освещения и осветлить темные части фотографий с помощью ИИ-технологий. Помимо этого увеличена емкость аккумуляторов.