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Google разрабатывает собственный процессор для компьютеров

Ведомости

Google разрабатывает собственные процессоры для своих ноутбуков и планшетных компьютеров, сообщает Nikkei со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

«Американский интернет-гигант планирует выпустить процессоры для ноутбуков и планшетов, которые будут работать на операционной системе компании Chrome, примерно в 2023 г.», — пишет издание. Новые процессоры, разрабатываемые Google, будут основаны на микросхемах британской компании Arm. Устройства будут работать под управлением Google Chrome OS.

Кроме того, Google наращивает свои усилия по созданию мобильных процессоров для своих смартфонов и других устройств, добавили собеседники. Ранее компания анонсировала выход нового поколения смартфонов Pixel 6 и 6 Pro. Они также заработают на платформе собственной разработки — пятинанометровом процессоре Google Tensor.

В прошлом году Google представил новые смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Устройства стали первыми в мире с предустановленной операционной системой Android 11 и поддерживают 5G-сети. Pixel 5 получил безрамочный OLED-дисплей диагональю 6 дюймов, а Pixel 4a 5G – 6,2-дюймовый OLED-дисплей. В обеих моделях три камеры: фронтальная 8-Мп, которая врезана в матрицу экрана, основная камера 12.2-Мп и сверхширокоугольная 16-Мп. Улучшен ночной режим съемки, а также появилась возможность изменить угол освещения и осветлить темные части фотографий с помощью ИИ-технологий. Помимо этого увеличена емкость аккумуляторов.

Ранее по теме: Google представил новые смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G за $699 и $499

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных