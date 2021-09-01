«Газпром» анонсировал сокращение закачки газа в хранилища Украины к октябрю

«В украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении компании об итогах восьми месяцев 2021 г. Кроме того, в «Газпроме» отметили, что на 30 августа заполненность ПХГ в Европе находилась на минимальном за многие годы уровне, и к 12 октября, когда начинается забор газа их хранилищ, там будет около 78 млрд куб. м газа.