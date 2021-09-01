«Газпром» анонсировал сокращение закачки газа в хранилища Украины к октябрю
К началу отопительного сезона 2021-2022 гг. (1 октября) в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины будет закачано на 30% меньше газа, чем в 2020 г. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».
«В украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году», — говорится в сообщении компании об итогах восьми месяцев 2021 г. Кроме того, в «Газпроме» отметили, что на 30 августа заполненность ПХГ в Европе находилась на минимальном за многие годы уровне, и к 12 октября, когда начинается забор газа их хранилищ, там будет около 78 млрд куб. м газа.
«Это означает, что не будет восполнено 25% или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой», — пояснили в компании.
Ранее, 30 августа, цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку в $600 за 1000 куб. м. Рост цен начался после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей транзита газа через Украину на сентябрь. «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки из выставленного на торги объема в 15 млн куб. м в сутки. На рост цены также повлияла и авария на заводе в Новом Уренгое, приведшая к падению объемов прокачки газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа» и рекордно низкому заполнению ПХГ в ЕС.
31 августа финансовый директор «Газпрома» Александр Иванников заявил, что компания по итогам 2021 г. планирует увеличить добычу газа на 55 млрд куб. м, или на 12%, до 510 млрд куб. м – максимального уровня за последние 10 лет. По словам Иванникова, экспорт в Европу увеличится по итогам 2021 г. на 6 млрд куб. м к прошлогодним показателям, до 183 млрд куб. м.