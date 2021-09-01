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«Газпром» не намерен наращивать экспорт выше плана

Это продолжит разогревать цены на газ в Европе
Матвей Катков
Максим Стулов / Ведомости

«Газпром» по итогам 2021 г. планирует увеличить добычу газа на 55 млрд куб. м, или на 10,7%, до 510 млрд куб. м – максимального уровня за последние 10 лет, сообщил финансовый директор компании Александр Иванников 31 августа в ходе телеконференции по итогам полугодовой отчетности по МСФО. По его словам, компания также нарастит экспорт на 6 млрд куб. м к прошлогодним показателям до 183 млрд куб. м. Он добавил, что анонсированные ранее поставки в 5,6 млрд куб. м по «Северному потоку – 2» до конца 2021 г. «глобально на годовой объем не повлияют».

Еще в мае «Газпром» прогнозировал объем экспортных поставок на уровне 175–183 млрд куб. м. Прогноз средней цены экспортных контрактов остался прежним – $270 за 1000 куб. м (именно такая цена заложена в бюджет «Газпрома»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных