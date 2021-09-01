«Газпром» не намерен наращивать экспорт выше плана

«Газпром» по итогам 2021 г. планирует увеличить добычу газа на 55 млрд куб. м, или на 10,7%, до 510 млрд куб. м – максимального уровня за последние 10 лет, сообщил финансовый директор компании Александр Иванников 31 августа в ходе телеконференции по итогам полугодовой отчетности по МСФО. По его словам, компания также нарастит экспорт на 6 млрд куб. м к прошлогодним показателям до 183 млрд куб. м. Он добавил, что анонсированные ранее поставки в 5,6 млрд куб. м по «Северному потоку – 2» до конца 2021 г. «глобально на годовой объем не повлияют».