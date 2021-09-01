«Магнит» увеличил стоимость покупки «Дикси» до 97 млрд рублей

Сделка позволит удвоить долю присутствия ритейлера на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно презентации, доля «Магнита» на рынке Москвы и области увеличится с 3,8 до 8,2%, а доля в Санкт-Петербурге увеличится с 9,9 до 17,2%. Планируется, что «Дикси» продолжит работать под существующим брендом, а управлять им будет текущий менеджмент торговой сети. Отмечалось, что ограниченное число магазинов «Дикси» может быть закрыто, а некоторые торговые точки могут быть переформатированы в магазины у дома, супермаркеты, дрогери, дискаунтеры, дарк-сторы или пройти редизайн.