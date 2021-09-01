«Магнит» увеличил стоимость покупки «Дикси» до 97 млрд рублей
Совет директоров «Магнита» одобрил изменение суммы сделки по покупке «Дикси» с 87,6 млрд руб. до 97 млрд руб., говорится в сообщении компании.
«Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд руб. Совет директоров одобрил изменение цены сделки до 97 млрд руб. Корректировка цены сделки связана с изменениями в чистом долге и оборотном капитале в соответствии с завершающей отчетностью, а также другими условиями сделки, регулирующими корректировку цены»,— отмечается в сообщении.
Сделка по покупке «Дикси» была закрыта 22 июля. В ее параметр вошли 2438 магазинов «Дикси», 39 магазинов «Мегамарт» и пять распределительных центров на 189 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Это на 174 магазина меньше, чем планировалось изначально. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку с рядом оговорок: регулятор исключил из сделки 142 магазина из-за превышения допустимой рыночной доли. Также ФАС обязала «Магнит» снизить свою долю присутствия до 35% в 22 муниципалитетах до 1 июля 2022 г.
Сделка позволит удвоить долю присутствия ритейлера на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно презентации, доля «Магнита» на рынке Москвы и области увеличится с 3,8 до 8,2%, а доля в Санкт-Петербурге увеличится с 9,9 до 17,2%. Планируется, что «Дикси» продолжит работать под существующим брендом, а управлять им будет текущий менеджмент торговой сети. Отмечалось, что ограниченное число магазинов «Дикси» может быть закрыто, а некоторые торговые точки могут быть переформатированы в магазины у дома, супермаркеты, дрогери, дискаунтеры, дарк-сторы или пройти редизайн.